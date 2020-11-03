Daha iyi bir kullanıcı deneyimi sunabilmek için internet sitemizde çerezler kullanılmaktadır. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul etmiş sayılmaktasınız.

Tamam
SON DAKİKA HABERLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
Samsun'da görevden dönen filyasyon ekibini taşıyan otomobil ağaca çarptı: 3 ağır yaralı
Samsun'un Havza ilçesinde görevden dönen filyasyon ekibini taşıyan otomobilin ağaca çarpması sonucu 2'si sağlık personeli 3 kişi ağır yaralandı.
Samsun'da görevden dönen filyasyon ekibini taşıyan otomobil ağaca çarptı: 3 ağır yaralı
03 Kasım 2020 21:58 -
Sosyal Ağlarda Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Yorum Oku/Yaz

SAMSUN-Filyasyon ekibinde görevli Havza Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü personeli Savaş Türkan'ın (46) kullandığı 55 HS 272 resmi plakalı otomobil, görev dönüşü Havza Devlet Hastanesi yakınlarında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak ormanlık alana girdi.

Bir ağaca çarparak durabilen otomobilin sürücüsü Türkan'ın yanı sıra hemşire Cevriye Sarıerikli (40) ve sağlık memuru İsmail Şahin (39) ağır yaralandı.

Sağlık ekiplerince kaldırıldıkları hastanede ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, ardından da Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Havza Kaymakamı Metin Yılmaz ve İlçe Sağlık Müdürü Nevin Vural, hastaneye giderek yaralılar hakkında Havza Devlet Hastanesi Başhekimi Mustafa Keçici'den bilgi aldı.

Anahtar Kelimeler:

samsun filyasyon

Sosyal Ağlarda Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş

Yorum yazmak için tıklayınız

Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan Medimagazin veya medimagazin.com.tr sorumlu tutulamaz.

Gönder
Bu konuya yorum yazılmamıştır.
İlginizi Çekebilir
SON HABERLER
#MedimagazinHİT (HAFTALIK)
#MedimagazinHİT (AYLIK)
SON YORUMLAR
Search

Medimagazin ® sitesi içerisinde yer alan tüm metin, resim ve diğer içeriğin FSEK ve Basın Kanunu'ndan doğan her türlü hakları Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye ait olup, izin alınmaksızın kısmen veya tamamen kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez. © Bu sitede yer alan haber, fotoğraf, yazı, ilan ve reklam içerikleri sağlık profesyonellerinin kullanımına yöneliktir. Sağlık çalışanlarının dışında site kullanımından doğabilecek her türlü sorumluluk kullanıcıya aittir.