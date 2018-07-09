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Samsun'da rüşvet iddiasıyla 28 kişi gözaltına alındı
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde rüşvet alındığı iddiasıyla ilgili yürütülen soruşturmada, aralarında bir plastik cerrahın da bulunduğu 28 şüpheli gözaltına alındı
Samsun'da rüşvet iddiasıyla 28 kişi gözaltına alındı
09 Temmuz 2018 - AA
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Alınan bilgiye göre, hastanede görevli plastik cerrah M.A'nın hastaları kaydetmeden ameliyat ve estetik operasyon yaptığı iddiasıyla savcılığa verilen bir dilekçe üzerine soruşturma başlatıldı.

"Bıçak parası" adı altında rüşvet alındığı iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında, Emniyet Müdürlüğü Cinayet ve Gasp Büro Amirliği ekipleri, şüpheliler M. A. ile sekreter H.Y. ve medikal işi yapan S. Ş. ile hastane çalışanlarının da bulunduğu 28 şüpheliyi gözaltına aldı.

Zanlılardan 25'i emniyetteki ifadelerinin ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler M. A, H. Y. ve S. Ş. sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.

M. A, adliye girişinde gazetecilere yaptığı açıklamada, suçlamaları reddederek, "Bir yanlış anlaşılma var o da düzelecek. Sadece keyfi ameliyatların ücretlerini ödemişler. Keyfi dolgu, botoks..." ifadelerini kullandı.

Savcılıktaki ifadelerinin ardından mahkemeye çıkarılan zanlılardan M.A. ve S. Ş. tutuklandı, H. Y. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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People
5
1) Mehmet (Öztürk)
09.07.2018 23:44:11
Yapmayın kardeşim .devlet hastanesinde sgk’nın ödemediği estetik ameliyat yapmayın.
People
4
2) cerrah (cerrah)
09.07.2018 19:41:30
Hastalarla para alışverişi IRTIKAP suçu olarak yüksek yargı tarafından tescil edildi. Hoca muayenehanelerinde yasadışı vergisiz alınan miktarlarda irtikap bu konuda takibatlar artacaktır önümüzdeki günlerde
People
14
3) sefa ozel (doktor)
09.07.2018 17:55:13
Rüsvet tanımı kasıtlı ve yanlış kullanılmaktadır.bu konuda alınan mahkeme kararlarıda vardır.Bu durum görevi kötüye kullanmaya girer ,rüşvet yapılmaması gereken bir işi yapma yada yapılması gereken bir işi yapmama durumunda devreye girer.
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