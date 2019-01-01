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Samsun'da yasa dışı kürtaj yapan yabancı uyruklu doktora gözaltı
Samsun'da yasa dışı muayenehane açıp kürtaj yaptıkları iddia edilen yabancı uyruklu doktor adliyeye sevk edildi
Samsun'da yasa dışı kürtaj yapan yabancı uyruklu doktora gözaltı
01 Ocak 2019 -
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Olay, Samsun İlkadım ilçesi Zafer Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü cinayet bürosu ekipleri yaptıkları saha çalışması sırasında aldıkları duyum sonucu bir apartman dairesinde yasa dışı kürtaj yapılan iş yerine baskın düzenledi.

İHA'nın haberine göre, yapılan baskında Genel Cerrahi Uzmanı Suriye uyruklu Dr. Rami G. (28) ile yine Suriye uyruklu eşi Kadın Doğum Uzmanı Dr. Asma A. (40) adlı kadın gözaltına alındı.

Polis muayene için sıra bekleyen yabancı uyruklu 9 kişinin de ifadesine başvurdu. Söz konusu iş yerinin kadın doğum polikliniği olarak kullanıldığı tespit edilirken, çeşitli materyaller ve tıbbi cihaz ile çok sayıda çeşitli tıbbi ilaca el konuldu.

İfadesi alınan Asma A. adlı kadın serbest bırakılırken, Cinayet Bürosundaki sorgulanması tamamlanan Rami G. bugün Samsun Adliyesine sevk edildi.

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