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Samsung'un sağlık çalışanlarına özel indirim kampanyası Ocak ayında da devam edecek
Samsung'un "Seçili Samsung Beyaz Eşyalarda Sağlık Çalışanlarına Özel Yüzde 10 İndirim" kampanyası ocak ayında da sürecek
Samsung'un sağlık çalışanlarına özel indirim kampanyası Ocak ayında da devam edecek
08 Ocak 2021 12:14 - AA
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Samsung'un açıklamasına göre, tüm Samsung yetkili bayilerinde geçerli kampanya kapsamında sağlık çalışanları, satın aldıkları Samsung marka beyaz eşyalarda (ankastre fırın, davlumbaz, ocak, buzdolabı, çamaşır makinesi, kurutma makinesi, derin dondurucu, bulaşık makinesi,) ürünlerin KDV dahil fiyatı üzerinden yüzde 10 indirim fırsatından faydalanabilecek.

Sağlık çalışanlarının indirimden faydalanabilmeleri için ilgili kurum çalışanı olduğunu gösteren belgeleri ya da kimliklerini www.samsung.com/tr/saglik-calisanlari-kampanyasi adresi üzerinden eklemeleri ve bu sayfadaki başvuru formunda yer alan gerekli bilgileri doldurmaları yeterli olacak.

Başvurular başarılı bir şekilde alındıktan sonra SMS üzerinden tek kullanımlık kod bilgisi iletilecek. Başvuru sonrası sağlık çalışanları doğrudan Samsung yetkili bayilerinden tek kullanımlık kodla kampanyadan faydalanabilecek.

Anahtar Kelimeler:

samsung saglik calisanlari indirim

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