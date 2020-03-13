Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, kolonya ve dezenfektan üretimini artıracak önlemleri açıkladı

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, Kovid-19 tedbirleri kapsamında, "Benzine yüzde 3 etanol karıştırma zorunluluğu 3 aylığına askıya alındı. Böylece rafinerilerin etanol talebi azalacak." dedi.

Varank, "Rafinerilerin etanol talebinin azalmasıyla kolonya ve dezenfektan üretiminde etil alkol ihtiyacı karşılanacak ve bunların üretimi artacak." diye konuştu.