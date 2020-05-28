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Sancaktepe Acil Durum Hastanesi Hizmete Açılıyor! İşte ilk görüntüler!
Sancaktepe Prof. Dr. Feriha Öz Acil Durum Hastanesi 29 Mayıs Cuma günü saat 15:00’te Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla hizmete açılıyor.
Sancaktepe Acil Durum Hastanesi Hizmete Açılıyor! İşte ilk görüntüler!
28 Mayıs 2020 14:43 -
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İstanbul’da salgın ve afetlere karşı kullanılmak üzere inşa edilen Sancaktepe Prof. Dr. Feriha Öz Acil Durum Hastanesi, sağlık turizminde de hizmet verecek. Covid-19 pandemisi sürecinde acil durum hastanelerinin hizmete girmesiyle, diğer hastanelerin normalleşme süreci hızlanacak. 

Toplam 125 bin metrekare alana ve 75 bin metrekare kapalı alana sahip hastane, depreme dayanıklı olarak inşa edildi. Hastane olası bir depremde zarar görmeyecek ve deprem sonrasında yaralıların tedavisinde etkin rol oynayabilecek. 

432’si yoğun bakım olmak üzere toplam 1008 yatak kapasitesine sahip hastanede, gerektiğinde her oda yoğun bakıma dönüştürülebilecek. Hastane, 16 ameliyathane ve son teknoloji ürünü tıbbi donanım ile hizmet verecek.

COVID-19 nedeniyle hayatını kaybeden Prof. Dr. Feriha Öz’ün ismi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla hastaneye verilmişti.

 

 

Anahtar Kelimeler:

sancaktepe acil durum hastanesi prof dr feriha oz

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