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SANKO Üniversitesi Rektörü: 'Genetik tanı merkezi kurmak için çalışıyoruz'
SANKO Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Güner Dağlı, "Genetik hastalıklar, hassasiyetle çalışılması gereken bir konu. Üniversite olarak bir genetik tanı merkezi kurmak için bakanlığa başvurduk." dedi
SANKO Üniversitesi Rektörü: 'Genetik tanı merkezi kurmak için çalışıyoruz'
19 Ekim 2018 - AA
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SANKO Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Güner Dağlı, "Genetik hastalıklar, bu bölgede üzerinde çok fazla durulması, hassasiyetle çalışılması gereken bir konu. Bu konuda üniversite olarak gereken çalışmaları başlattık ve bir genetik tanı merkezi kurmak için bakanlığa başvurduk, büyük bir destek bekliyoruz." dedi.

Gaziantep'te, SANKO Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı tarafından, Çocuk Genetik Hastalıkları Derneği'nin katkısıyla düzenlenen 6. Çocuk Genetik Hastalıkları Sempozyumu, Tıp Fakültesi Sani Konukoğlu Hastanesi Konferans Salonu'nda başladı.

Rektör Dağlı, konuşmasında, bilgiden yararlanma süresinin kısaldığını belirterek, öğrenciyken ya da mezun olunduğunda öğrenilen bilgilerin pek çoğunun 8-10 yıl içinde eskidiğini vurguladı.

Üniversitelerin görevinin, öğrenci yetiştirmenin yanında bilgi üretmek ve bu bilgileri bilim insanlarıyla paylaşmak olduğunu anlatan Dağlı, şunları söyledi:

"Genetik hastalıklar, bu bölgede üzerinde çok fazla durulması, hassasiyetle çalışılması gereken bir konu. Bu konuda üniversite olarak gereken çalışmaları başlattık ve bir genetik tanı merkezi kurmak için bakanlığa başvurduk, büyük bir destek bekliyoruz. Bunu yapabilirsek çok daha güzel ve bölgesel bir genetik tanı merkezi kurabileceğimizi tahmin ediyorum. Erken dönemde konulacak tanıyla pek çok genetik hastalığa müdahale etmek mümkün. İşte bugün bunları tartışacağız."

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Fadıl Vardar ise genetik hastalıkların büyük bölümünün çocuk yaşta ortaya çıktığını belirterek, çocuk enfeksiyon hastalıklarının da dahil olduğu tüm hastalıklarda genetik yatkınlık olduğunun bilindiğini ifade etti.

Sempozyum sayesinde, klinik çalışmalara ışık tutacak bilgiler edineceklerine inandığını ifade eden Vardar, tüm katılımcılara teşekkür etti.

Çocuk Genetik Hastalıkları Derneği ve sempozyum Başkanı Prof. Dr. Ergül Tunçbilek de genetikte, sağlıkta, tıbbın her alanında çok hızlı bir şekilde bilgiler üretildiğini ve aynı hızla gündelik hayatta kullanıma sunulduğunu vurguladı.

Tunçbilek, "Biz bundan 10-15 yıl öncesinde tanı koyamadığımız, tedavi edemediğimiz, çok ciddi sonuçları olan ümitsiz hastalıkların birçoğunu artık teşhis ve tedavi edebiliyoruz. Genetik bana göre iyi bir koruyucu hekimlik dalıdır." dedi.

Birinci basamakta çalışan doktorların, genetik alanda yaşanan gelişmelerden haberdar olmaları, bu konuya adapte olabilmeleri için bu sempozyumu düzenlediklerini ifade eden Tunçbilek, daha önce Adana, Isparta, İzmir, Balıkesir ve Edirne'de düzenledikleri sempozyumun 6'ncısını Gaziantep'te düzenlemekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Sempozyumda, alanlarında uzman bilim insanları tarafından, "bölgedeki genetik hastalık verileri, genetik hastalıkların toplum için önemi, genetik öykü, aile ağacı çizme, ne zaman genetik hastalık düşünülmelidir ve bunlara genetik yaklaşım" gibi konular ayrıntılı olarak ele alınacak, tarama ve tanı testleri konularında güncel bilgiler paylaşılacak.

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