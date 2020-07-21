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Şanlıurfa'da 102 ev karantinaya alındı
Şanlıurfa'da yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında 102 ev karantinaya alındı.
Şanlıurfa'da 102 ev karantinaya alındı
21 Temmuz 2020 08:37 - AA
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Şanlıurfa Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, kent merkezi ve ilçelerinde yaşayan bazı vatandaşların yeni tip koronavirüs (Kovid-19) test sonuçları pozitif çıktı.

Bunun üzerine İl Hıfzıssıhha Kurulunca salgınla mücadele kapsamında yeni kararlar alındı.

Bu kapsamda Birecik'te 9, Bozova'da 3, Ceylanpınar'da 2, Eyyübiye'de 19, Haliliye'de 11, Hilvan'da 1, Karaköprü'de 46, Siverek'te 1, Suruç ve Viranşehir'de 5'er olmak üzere 102 evde karantina tedbiri uygulanmasına karar verildi.

Öte yandan, kentteki 78 evde karantina süresi sona erdi.

Anahtar Kelimeler:

sanliurfa koronavirus kovid-19 il hifzissihha kurulu karantina

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