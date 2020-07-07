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Şanlıurfa'da 76 ev karantinaya alındı
Şanlıurfa'da İl Hıfzıssıhha Kurulunca alınan kararla, yeni tip koronavirüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında 76 evde karantina uygulaması başlatıldı.
Şanlıurfa'da 76 ev karantinaya alındı
07 Temmuz 2020 10:05 - AA
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Türkiye'de yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında bölgesel karantina uygulaması devam ediyor.

Şanlıurfa Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, kent merkezi ve ilçelerinde yaşayan bazı vatandaşların Covid-19 test sonuçları pozitif çıktı. Bunun üzerine İl Hıfzıssıhha Kurulunca salgınla mücadele kapsamında yeni kararlar alındı.

Bu kapsamda Haliliye'de 22, Karaköprü'de 19, Eyyibiye'de 3, Viranşehir'de 16, Ceylanpınar'da 7, Hilvan'da 3, Birecik'te 2, Akçakale, Harran, Bozova ile Suruç ilçelerinde birer farklı adreste karantina tedbiri uygulanmasına karar verildi.

Öte yandan, kentteki 20 evdeki karantina ise sona erdirildi. 

Anahtar Kelimeler:

koronavirus karantina sanliurfa covid-19

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