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Şanlıurfa'da aile sağlığı merkezine saldırı: Kapı ve pencereleri yumrukladılar
Şanlıurfa'da bir yakınlarına ilaç yazdırmak için geldikleri aile sağlığı merkezinde, hastayı muayene etmeden ilaç yazamayacağını söyleyen Aile Hekimi Mehmet Emin A. ile tartışan, yaşanan arbedenin ardından dışarı çıkarılınca da merkezin kapı ve pencerelerini tekmeleyen kuzenler İsmail A. ve Abdulkadir A. gözaltına alındı.
Şanlıurfa'da aile sağlığı merkezine saldırı: Kapı ve pencereleri yumrukladılar
13 Ekim 2021 14:28 - DHA Ali LEYLAK- Ömer ŞULUL
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Olay, önceki gün Eyyübiye Mahallesi'ndeki Nihat Demirelli Aile Sağlığı Merkezi’nde meydana geldi. İsmail A. ve Abdulkadir A., gittikleri merkezde Aile Hekimi Mehmet Emin A.’dan bir yakınlarının kullandığı ilacı, reçete etmesini istedi. Ancak Mehmet Emin K., hastayı muayene etmeden ilaçları yazamayacağını söyledi.

 

 

Çıkan tartışma, kısa sürede arbedeye dönüştü. İsmail A. ile Abdulkadir A. dışarı çıkarılarak güvenlik gerekçesiyle merkezin kapısı kilitlendi. İçeriye giremeyen kuzenler kapı ile pencereleri tekmeleyip, yumrukladı. Sağlık çalışanlarının polisi aradığını duyan saldırganlar kaçtı. İhbar üzerine gelen polis ekipleri, kuzenler İsmail ve Abdulkadir A.'yı yakalayarak gözaltına aldı.

 

 

Yaşanan gerginlik cep telefonu kameralarına yansırken, muayene olmak için merkeze gelen hastalar güvenlik gerekçesiyle içeriye giremedi.

 

 

Anahtar Kelimeler:

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