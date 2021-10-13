Şanlıurfa'da aile sağlığı merkezine saldırı: Kapı ve pencereleri yumrukladılar

Şanlıurfa'da bir yakınlarına ilaç yazdırmak için geldikleri aile sağlığı merkezinde, hastayı muayene etmeden ilaç yazamayacağını söyleyen Aile Hekimi Mehmet Emin A. ile tartışan, yaşanan arbedenin ardından dışarı çıkarılınca da merkezin kapı ve pencerelerini tekmeleyen kuzenler İsmail A. ve Abdulkadir A. gözaltına alındı.

13 Ekim 2021 14:28 - DHA Ali LEYLAK- Ömer ŞULUL