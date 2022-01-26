Şanlıurfa'da başhekim silahla vuruldu!

Merkez Karaköprü ilçesi Güllübağ Mahallesi'nde bulunan Yasin Arıcı Taziye Evi'nde, arazi anlaşmazlığı nedeniyle husumetli olan iki grup arasında koronavirüsten hayatını kaybeden Leman Özbek’in taziyesinde tartışma çıktı.

Tartışmanın büyüyerek silahların da kullanıldığı kavgaya dönüşmesi üzerine taziye ziyaretinde bulunan Balıklıgöl Devlet Hastanesi Başhekimi Eyyüp Şelli ile Hüseyin Şenbayram ve Mesut Güneş'e isabet etti. Dr. Şelli'nin kasığından vurulduğu öğrenildi.

Yaralılar, olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kavga nedeniyle bazı araçlara mermilerin isabet ettiği görüldü.

Polis ekipleri, kavgaya karışan kişileri tespit etmek için çalışma başlattı.