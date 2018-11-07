SON DAKİKA HABERLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
Şanlıurfa'da doktorun kafasına parke taşıyla vurmuştu: 15 yıl...
Şanlıurfa'da bir hasta yakını tarafından başına taşla vurularak darbedilen Dr. Bahattin Ahmet Yalçın, sanık hakkında "Kasten adam öldürmeye teşebbüs" suçundan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame hazırlanmasına ilişkin, "İstenen ceza kendimden çok sağlık çalışanlarını ilgilendiren bir durumdur. Eminim bir çok şiddet mağduru meslektaşım bu cezanın verilmesini bekliyordur." dedi.
Şanlıurfa'da doktorun kafasına parke taşıyla vurmuştu: 15 yıl...
07 Kasım 2018 - AA
Sosyal Ağlarda Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Yorum Oku/Yaz


Cumhuriyet Savcılığının, Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesinde görevli Dr. Bahattin Ahmet Yalçın'ı darbettiği iddiasıyla tutuklanan A.K. hakkında 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle hazırladığı iddianame, 7. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

SON DAKİKA! Doktora vahşi saldırı! Kaldırım taşıyla başına vurulan doktor yoğun bakımda! 

İddianamede, sanığın Harran Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi Çocuk Acil Polikliniğinde görev yapan Dr. Bahattin Ahmet Yalçın'ın kafasına mermerle iki kez vurduğu, üçüncü kez vurmaya çalışırken çevrede bulunanlar tarafından engellendiği bilgisine yer verildi.

Sanığın "kasten adam öldürmeye teşebbüs" suçunu işlediğinin belirlendiği vurgulanan iddianamede, sanığın 9 yıldan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.

Darbedilen doktor dehşet anlarını anlattı: Ben arkadaşımı korumaya çalışırken saldırıya uğradım 

 

Dr. Bahattin Ahmet Yalçın, AA muhabirine, söz konusu saldırıda ölümden döndüğünü belirtti.

Olay günü meslektaşına hakaret eden sanığı uyarması nedeniyle darbedildiğini anlatan Yalçın, şöyle devam etti:

"Maalesef sağlık çalışanlarına şiddet olaylarının ardı arkası kesilmiyor. Her defasında inşallah bu son olur diyoruz ama ertesi gün farklı bir ilde farklı bir saldırıyla karşı karşıya kalıyoruz. Sanık hakkında 15 yıl hapis cezası istenmesi sağlık çalışanları açısından önemli ve ciddi bir taleptir. İnşallah istenen ceza saldırganları caydırıcı nitelikte olur. İstenen ceza kendimden çok sağlık çalışanlarını ilgilendiren bir durumdur. Eminim birçok şiddet mağduru meslektaşım bu cezanın verilmesini bekliyordur." 

Sağlık Bakanı doktoru aradı, darbedilen doktorun sağlık durumu iyi 

Yalçın, olayın yaşandığı andan itibaren desteklerini esirgemeyen başta devlet büyükleri olmak üzere hastane çalışanlarına ve meslektaşlarına da teşekkür etti.

Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesinde görevli Dr. Bahattin Ahmet Yalçın, 17 Temmuz'da hasta yakını A.K. tarafından başına vurulan taşla yaralanmıştı. Olayın ardından gözaltına alınan zanlı mahkemece tutuklanmıştı.

Anahtar Kelimeler:

saglikta siddet dr bahattin ahmet yalcin

Sosyal Ağlarda Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş

Yorum yazmak için tıklayınız

Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan Medimagazin veya medimagazin.com.tr sorumlu tutulamaz.

Gönder
People
6
1) Dr.Murat (Tabip)
07.11.2018 17:21:11
Devletimiz bu mahluka gerekli cezayi vererek budan sonraki benzer tesebbuslerin onune gecmelidir. Devletimize ve yargimiza guveniyoruz...
People
10
2) hekim (hekim)
07.11.2018 16:55:02
İnşallah iyi bir ceza alıp millete örnek olur. ama tahminimce alacağı ceza paraya çevrilir veya ertelenir...
People
14
3) Mustafa D. (Acil Tıp)
07.11.2018 10:04:13
Hükmün açıklanması geri bırakılmayan; para, psikolog eşliğinde öfke terapisi, zorunlu kamu hizmeti gibi cezalar denenebilir.

Sözel şiddetin, acil servislerde bildirilme oranı %7'e düştü.
İlginizi Çekebilir
SON HABERLER
ETİKETLER
duzce 3 nolu ASM Arzu Yılmaz Şaşoğlu kitap alışkanlığıyeditepe universitesi Bedrettin DalanTokyo Tıp Fakültesi Japonya cinsiyet eşitsizliği yukiko hayashisağlık karnesi saglik bakanligikanser tedavisi Diş Hekimliği Prof. Dr. Semih Özbayraklösemi Gazi Mustafa Kemal Mesleki Lisesi Yalova fetiye babadaglimultipl skleroz Türk Nöroloji Derneği Prof. Dr. Aksel SivaSağlık Bilimleri Üniversitesi Prof. Dr. Cevdet Erdölrahim filmi hsg filmi rahim filmi hsg tarimsal ilac Harran Tıp Fakültesi Dr. Öğr. Üyesi Dr. Zafer Hasan emine alp mese oyun bagimliligi saglik bakan yardimcisisağlıkta millileşme sağlık sektörü recep tayyip erdoğan sağlık bilimleri üniversitesitüp bebek doc. dr. ibrahim polatsahte doktor Mersin dolandiricilik buroyoğun bakım hemşiresiTİKA Özebkistan Sağlıkta şiddet Dr. Bahattin Ahmet Yalçınkanun teklifi sağlık yasası tütün kullanımı parkinson translational medicine dr. viviane labrie
#MedimagazinHİT (HAFTALIK)
#MedimagazinHİT (AYLIK)
SON YORUMLAR
İLANLAR
İlan TarihiDetayKategori
Tüm İlanlar
ETKİNLİKLER
TarihEtkinlikKategoriYer
07/11-11/1140. Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi KongresiKULAK-BUR...ANTA
08/11-11/116.Tıbbi Rehabilitasyon KongresiFİZİKSEL...ANKA
15/11-17/117th IAU Annual ConferenceÜROLOJİİSTA
15/11-18/1115. Uluslararası Katılımlı Ulusal Ağrı KongresiDİĞERANTA
14/11-18/1162. Türkiye Milli Pediatri KongresiPEDİATRİANTA
22/11-25/119.Ulusal Obezite KongresiBESLENME...ANKA
21/11-25/119.Uluslararası Katılımlı Aile Hekimliği KongresiAİLE...ANTA
Tüm Etkinlikler
Search

Medimagazin ® sitesi içerisinde yer alan tüm metin, resim ve diğer içeriğin FSEK ve Basın Kanunu'ndan doğan her türlü hakları Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye ait olup, izin alınmaksızın kısmen veya tamamen kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez. © Bu sitede yer alan haber, fotoğraf, yazı, ilan ve reklam içerikleri sağlık profesyonellerinin kullanımına yöneliktir. Sağlık çalışanlarının dışında site kullanımından doğabilecek her türlü sorumluluk kullanıcıya aittir.