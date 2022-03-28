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Şanlıurfa’da hemşireyi darbeden 2 şüpheli tutuklandı
Şanlıurfa'da hemşire Remzi Yüzücü’yü darbetiği iddiasıyla gözaltına alınan şüphelilerden Güney D. ile Sadık D., tutuklandı.
Şanlıurfa’da hemşireyi darbeden 2 şüpheli tutuklandı
28 Mart 2022 14:29 - DHA
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Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde cumartesi akşam saatlerinde meydana gelen olayda acil serviste görevli hemşire Remzi Yüzücü, damar yolunun açılması istenen hasta yakınına, farklı bir hastaya baktığını ve ardından kendilerine müdahale edeceğini söyledi. İddiaya göre, bu nedenle çıkan tartışmada hemşire, hasta yakınlarının saldırısına uğradı. Aldığı darbelerle yüzünde morluk oluşan ve kaşı yırtılan Yüzücü, saldırganlardan şikayetçi oldu. Olayın ardından hasta yakınları Güney D., Sadık D. ve Yasemin V., polisler tarafından gözaltına alındı.

Şanlıurfa'da hasta yakınları hemşireyi darbetti

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Güney ve Sadık D. tutuklandı, Yasemin V. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

 

Anahtar Kelimeler:

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