Sanofi’nin Depakin skandalında Sağlık Bakanlığı bilgilendirme yapacak

Fransız Ulusal İlaç Güvenliği Ajansı (ANSM) tarafından yayınlanan bir raporda, 2007-2014 yılları arasında hamileliği sırasında ‘Depakine’ isimli epilepsi ilacını kullanan 14 bin kadının bebeklerinde sağlık sorunlarına rastlandığı ifade edilmişti. Rapor, ilacın çocuklarda geç kavrama ve otizm riskini yüzde 40 artırdığını ortaya koymuştu.

Sağlık Bakanlığı geçtiğimiz günlerde konuyla ilgili açılan tazminat davalarını incelemek için doktor ve avukatlardan oluşan bir komisyon oluşturmuştu. Ancak tazminatla ilgili çalışmaların yavaş ilerlemesi, 2 yıl içinde sadece 31 vakanın tamamlanması eleştiri konusu oldu.

Ekim ayında Fransız Sağlık Bakanlığının tazminat görüşmelerini hızlandırmak istediği basına yansımıştı.

Diğer taraftan Quest-france’ın haberine göre Sağlık Bakanlığı Depakin mağdurlarına bilgilendirme gönderecek. Mağdurlara tazminat planıyla ilgili bilgi göndermeyi hedefleyen Sağlık Bakanlığı ayrıca Sanofi’nin ilacı hakkında da ‘bilgi formu’ dağıtmayı hedefliyor.

