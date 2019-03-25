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Şarkışla Devlet Hastanesinde endovizyon sistemi hizmete açıldı
Şarkışla Devlet Hastanesi Kulak Burun Boğaz (KBB) Polikliniği'nde endovizyon sistemi hizmete girdi
Şarkışla Devlet Hastanesinde endovizyon sistemi hizmete açıldı
25 Mart 2019 - AA
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Başhekim Opr. Dr. Ufuk Ürdem, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hastaneleri için gerekli olan tıbbi malzeme alımlarının hızla devam ettiğini söyledi.

Hastaneye alınan endovizyon cihazıyla KBB polikliniğinin daha iyi bir imkana kavuştuğunu dile getiren Ürdem, "Sağlık alanında önemli bir eksikliği gideren bu cihaz ile burun içi, geniz, yutak ve gırtlak hastalıklarında tanı rahatlıkla konulabilmektedir. Bu sistem sayesinde hastaların muayene sırasında tanı konma işlemi hızlanmakta ve daha konforlu bir muayene imkanı sağlanmaktadır." dedi.

Endovizyon cihazındaki ekran sayesinde hastaların da hastalıklarını görebileceğini aktaran Ürdem, "Polikliniğimize kazandırdığımız diğer hizmet ise kulak mikroskobudur. Bu mikroskop sayesinde kulakla ilgili hastalıklarda tanı, ameliyat kararı verilmiş ise yapılan ameliyatın tipi ve ameliyat sonrası kulak pansumanları çok hassas ve titiz bir biçimde yapılmaktadır. Üniversite hastaneleri standardında muayene sistemleri ile Şarkışla Devlet Hastanesinde daha kaliteli sağlık hizmeti sunmaktayız." diye konuştu.

Anahtar Kelimeler:

sarkisla devlet hastanesi kulak burun bogaz endovizyon

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