Şarkışla Devlet Hastanesinde uzman doktor sayısı arttı

Şarkışla Devlet Hastanesi Başhekimi Op. Dr. Ufuk Ürdem, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hastanelerine kadın doğum uzmanı Op. Dr. Buğra Okşaoğlu'nun, genel cerrahi uzmanı Op. Dr. Mehmet İlker Özel'in ve fizik tedavi uzmanı Uzman Doktor Hülya Yüksel'in atanmasıyla uzman doktor sayısının 20'ye yükseldiğini söyledi.

Şarkışla'nın sağlık hizmetleri konusunda kısa, orta ve uzun vadeli planlarının olduğunu belirten Ürdem, hastaneyi bulunduğu konumdan daha iyi bir konuma getirebilmek için ellerinden geleni yaptıklarını belirterek, "Hekim ve tıbbi cihaz eksikliğini büyük ölçüde giderdik. Yeni atanan, göreve başlamış ve önümüzdeki günlerde göreve başlayacak olan dahiliye ve anestezi uzmanı doktorlarla birlikte uzman kadro sayımız 20 oldu." dedi.