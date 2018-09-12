Şarkışla Devlet Hastanesine genel cerrahi, nöroloji, kardiyoloji ve radyoloji alanlarında uzman hekim atandı

Hastane başhekimliğine atanan Uzman Dr. Emre Yozgat, görevine başladı.
Yozgat, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hastanelerine genel cerrahi, nöroloji, kardiyoloji ve radyoloji uzmanlarının atanmasıyla birlikte uzman hekim sayısının 20'ye yükseldiğini söyledi.
Hastanelerinde hemen hemen her bölümde uzman doktor bulunduğunu dile getiren Yozgat, ilçe halkına en iyi şekilde sağlık hizmeti vermenin gayreti içerisinde olduklarını ifade etti.
Şarkışla'nın nüfus itibarıyla Sivas'ın en büyük ilçesi olduğunu vurgulayan Yozgat, uzman hekim kadrosuyla ilçe halkına hizmet ettiklerini belirtti.
|İlan Tarihi
|Detay
|Kategori
|Tarih
|Etkinlik
|Kategori
|Yer
|14/09-15/09
|Genç Alerjistler ile Alerjide Yenilikler Sempozyumu
|DERMATOLOJİ
|İZMİ
|13/09-16/09
|2.Türkiye İnme Akademisi
|NÖROLOJİ
|İSTA
|15/09-16/09
|5. Sivas Romatoloji Günleri
|ROMATOLOJİ
|SİVA
|21/09-21/09
|6. Geriatri Günleri’nde “Geriatri Pratiğinde Düşme ve Ortostatik Hipotansiyon”
|GERİATRİ
|İZMİ
|16/09-22/09
|2. Medikal Akademi Güz Okulu
|DİĞER
|MUĞL
|19/09-22/09
|İstanbul KBB BBC Uzmanları Derneği 10. Kongresi
|KULAK-BUR...
|SAKA
|22/09-22/09
|Kanıta Dayalı Tıp Bazında Kas İskelet Sistemi Hastalıkları Güncelleme Sempozyumu
|FİZİKSEL...
|ANKA