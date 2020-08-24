SARS-CoV-2, düşük nemli ortamlarda daha çok yayılıyor

Leipzig Troposferik Araştırma Enstitüsü (TROPOS) ve Yeni Delhi CSIR Ulusal Fizik Laboratuvarının yaptığı araştırmalara göre, kapalı ortamlardaki bağıl nem oranı ne kadar düşük ise Covid-19 hastalığının bulaşıcılığı o kadar artıyor. Uzmanlar, sosyal mesafe ve maske kuralına ek olarak, kapalı ortamların nem düzeyinin de virüsle mücadelede çok önemli olduğunu belirtti.

Özellikle hastaneler, ofis ortamları ve toplu taşıma gibi yayılımın en yüksek olduğu yerlerde, ortamdaki nem oranını standartlara uygun olarak düzenlemek Covid-19 pandemisini kontrol altına almayı sağlayabilir. Çalışmaya göre, kapalı bir mekândaki ortalama nem oranı mutlaka %40 - %60 oranından düşük olmamalı.

Kapalı mekânda uzun süre birlikte olan kişiler için sosyal mesafe kuralı etkili değil

Dünya Sağlık Örgütü’nün (WHO) son verilerine göre, dünya çapında yeni koronavirüse yakalanan kişi sayısı 21 milyonu, toplam ölüm sayısı ise 750 bini geçti. Covid-19 nedeniyle ciddi ekonomik sıkıntılar yaşayan ülkeler, sokağa çıkma yasağı gibi sert uygulamalara gerek kalmadan virüsü kontrol altına alabilmenin yollarını arıyor.

Hollandalı araştırmacılar, havada asılı kalan damlacıkların 9 dakikaya dek yaşayabileceklerini söyledi. Bu nedenle, uzun süre aynı odada birlikte kalan hasta ve hasta olmayan kişiler için ise maske takma ve 1,5 metre sosyal mesafe kuralı bir işe yaramıyor. Uzmanlar, özellikle kapalı ortamların uygun koşullarda sık sık havalandırılması gerektiğini vurguluyor.

Alman ve Hint araştırmacıların dikkat çektiği bir diğer önemli nokta ise, iç mekânlardaki nem oranı. Uzmanlar, özellikle grip mevsiminin yaklaştığı bu dönemlerde bu konuya daha fazla eğilmenin gerekliliğini vurguluyor.

Leipzig Troposferik Araştırma Enstitüsünden Dr. Ajit Ahlawat, kapalı ortamlarda bağıl nem oranı yüzde 40’ın altında olursa, havaya yayılan damlacıkları solunmanın kolaylaşacağını söyledi. Ayrıca, kuru havanın burnumuzdaki mukoza zarlarını kurutarak virüslere karşı daha savunmasız hala getirdiğini de sözlerine ekledi.

Yeni Delhi CSIR Ulusal Fizik Laboratuvarından Dr. Sumit Kumar Mishra’nın belirttiğine göre, kapalı mekânlarda en az %40 nem oranının sağlanmasının sadece SARS-CoV-2’nin yayılımını önlemekle kalmayıp, aynı zamanda diğer viral enfeksiyonların, grip gibi, yayılmasını da azaltabilir.

Sonuç olarak, SARS-CoV-2 ve benzeri enfeksiyonların kontrol altına alınabilmesi için, kapalı ortamlardaki nem oranının çok düşük olmaması gerekiyor. Ayrıca, ortamı sürekli temiz hava ile havalandırmak da oldukça önemli. Ve tabii ki, kalabalık ortamdan kaçınmak, sosyal mesafe kurallarına uymak ve maske takmak vazgeçilmez kurallardan.

