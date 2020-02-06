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SARS ve MERS'e karşı etkili olmuştu, o ilaç şimdi koronavirüse karşı kullanılacak
ABD'li şirketin geliştirdiği ilaç, Vuhan'daki hastanelerde klinik deneylere tabi tutulacak
SARS ve MERS'e karşı etkili olmuştu, o ilaç şimdi koronavirüse karşı kullanılacak
06 Şubat 2020 - AA
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PEKİN  - Çin’de yeni tip koronavirüs (2019-nCoV) salgına karşı daha önce SARS ve MERS hastalıklarına karşı başarı sağlayan bir ilacın deneneceği bildirildi.

Ülke basınındaki haberlere göre, ABD’li ilaç şirketi Gilead Sciences tarafından geliştirilen Remdesivir adlı ilaca, Çin Bilim ve Teknoloji Bakanlığı, Ulusal Sağlık Komisyonu ve Ulusal Sağlık Ürünleri İdaresi, klinik deneylerine başlanması için onay verdi. 

Daha önce yine koronavirüs ailesinden olan SARS ve MERS’e karşı yapılan ve hayvan deneylerinde başarılı sonuçlar veren ilacın klinik deneyleri için 761 hasta kayıt yaptırdı.

Söz konusu deneyler, Çin Sağlık Bilimleri Akademisi bünyesinde faaliyet gösteren Çin-Japon Dostluk Hastanesi ve salgının merkez üssü Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde birkaç hastane birden yürütülecek. 

Diğer yandan Vuhan Virüs Bilim Enstitüsü, Remdesivir’in kullanımı için ülkenin patent verme makamlarına başvuruda bulundu. 

Yurt dışındaki 1500 Hubeyli ülkeye geri getirildi

Diğer yandan Ulusal Sağlık Komisyonu, yurt dışında yaşayan 1500 Hubey sakininin eyalete geri getirildiğini duyurdu.

Bu kapsamda Çin Sivil Havacılık İdaresi ve Dışişleri Bakanlığının ilgili mekanizmalarının koordinasyonuyla 12 hava yolu seferi yapıldığı bildirildi.

Anahtar Kelimeler:

cin koronavirus 2019-ncov sars mers vuhan

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