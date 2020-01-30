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SARS'la mücadele için inşa edilmişti, o hastane şimdi de corona virüsle savaşacak
Çin'in, 2003'te SARS virüsünün yayılması üzerine başkent Pekin'de inşa ettiği Xiaotangshan Hastanesi şimdi corona virüse karşı mücadele edecek
SARS'la mücadele için inşa edilmişti, o hastane şimdi de corona virüsle savaşacak
30 Ocak 2020 - İHA
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WUHAN- Pekin’de bulunan Xiaotangshan Hastanesi, corona virüsüne karşı yenileniyor. 2003'te SARS virüsünün yayılması üzerine başkent Pekin'de kısa süre içerisinde inşa edilen Xiaotangshan Hastanesi şimdi de korona virüsüne karşı savaşacak.

Virüsün daha fazla yayılması ve gerek olması halinde hastanede onarım ve yapı çalışmaları sürüyor. Çin, 2003'te SARS virüsünün yayılması üzerine başkent Pekin'de Xiaotangshan Hastanesi'ni inşa etmişti.

Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve salgına dönüşen yeni tip corona virüsü (2019-nVoC) nedeniyle ölü sayısının 170'e yükseldiği açıklandı.

 

Anahtar Kelimeler:

xiaotangshan hastanesi corona virusu 2019-nvoc

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