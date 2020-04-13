Savaşlarda görev yapan travma cerrahı: Koronavirüsle mücadele, Suriye'de ameliyat yapmaktan zor

Dünyanın en kötü savaş sahalarından bazılarında çalışan travma cerrahı koronavirüs krizinde ön saflarda mücadele etmenin "yoğun bir deneyim" ve en az "Halep'te bombalanan çocukları görmek" kadar kötü olduğunu ifade etti.

Galler'in Carmarthen bölgesinden Dr. David Nott, dünya çapında tanınan bir travma cerrahı. Nott, Chelsea ve Westminster Hastanesi'nde 23 yıldır uzman cerrahlık yapıyor.

Yardım kuruluşlarında çalışmak üzere her yıl savaştan zarar görmüş bölgelere giden Dr. Nott, The Sunday Times'a röportajda, Paddington'daki St Mary’s Hastanesi'nde solunum cihazına bağlı Kovid-19 hastalarını kurtarmaya çalışırken yaşadığı deneyimler üzerine konuştu.

Pandemiyi şimdiye dek karşılaştığı "en korkutucu düşman" olarak tanımlayan deneyimli cerrah, BK'nın Ulusal Sağlık Hizmeti (NHS) çalışanlarını virüsle mücadele etmek "duygusal anlamda yıkıcı" olduğundan travma sonrası stres bozukluğuna (TSSB) karşı uyardı.

Dr. Nott, hemşirelerin kendi gözünde "gerçek kahramanlar" olduğunu ve kendisinin sadece "bu en etkileyici makinede minik minicik bir dişli" olduğunu ifade etti.

Dr. Nott şöyle açıkladı:

Günün 13 saatini ciddi derecede hasta kişilerle geçirmek, yüzlerine maske takmak çok fazla zahmete neden oluyor. İnsanların her bir hastanın hastalıklarının üstesinden gelmeleri için bu derece sıkı ve arzulu çalıştığına hiç tanık olmamıştım.

Cerrah, Kovid-19'un hastaları amansız ve düzenli olmayan şekilde etkilediğini ve nasıl bulaştığının hala muamma olduğunu belirtti. Dr. Nott sözlerini şöyle sürdürdü:

Ünitemizdeki kişilerin pek çoğu epey genç, 20'lerinde, 30'larında, 40'larında ve 50'lerindeler. Neden bazıları hafif rahatsızlıklara sahipken diğerlerinin altta yatan bir sağlık sorunu bulunmasa da, çok fit ve iyi durumda olsalar bile büyük sorunlar yaşadığı ve gerçekten çok hızlı yatağa düştüğü hiç kimsenin anlayamadığı bir gizem.

Ancak özellikle yaşlı hastalar arasındaki esas sorun, nefes almanın onları çok fazla yoran büyük bir "çaba" haline gelmesi ve "daha fazla nefes alamamaları."

Savaş ve doğal felaket sahalarında çalışmak üzere hekimleri eğiten David Nott Vakfı'nı da yöneten Galli cerrah, "getireceği herhangi bir şeye karşı kolay hedef olabilecek" eşine ve iki genç kızına hastalık bulaştırma tehlikesini en aza indirmek için yaşam alanlarını ayırmaya karar verdi.