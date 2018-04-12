Seçim öncesi İstanbul Tabip Odası Yönetimine 5 soru!

İSTANBUL - Hekimlikte Birlik ve Haklar Platformu Başkanı Prof. Dr. Suat Turgut, "Meslektaşlarımızın sosyal medya hesaplarını hafiye gibi inceleyip sağlıkta reklam nedeniyle tek tek uyarılar gönderip gerektiğinde ceza kesmekle korkutan İstanbul Tabip Odası yetkilileri, iş seçmen listelerinin düzenlenmesine geldiğinde neden 1900'lü yılların sistemini kullanmayı tercih etmiştir?" dedi.

Turgut, 15 Nisan'da yapılacak İstanbul Tabip Odası seçimi öncesinde meslektaşları nezdinde çalışma yapabilmek amacıyla talep ettikleri bilgilerin, "demokratik teamüllerden tamamen yoksun bir biçimde" seçime sayılı günler kala, Yüksek Seçim Kurulu üzerinden ve oldukça kısıtlı olarak elde edebildiklerini savundu.

Mevcut oda yönetiminin ise üye bilgilerini sürekli mensubu oldukları grup lehine kullandığını ileri süren Prof. Dr. Turgut, "Bunu, her fırsatta dile getirilen 'demokrasi ve demokratik haklar' söylemlerinin içselleştirilmeden, lafın gelişi kullanılışının bir kanıtı olarak görüyoruz." ifadelerini kullandı.

Mevcut oda yönetiminin tüm hekimlerin değil de seçime girecek olan bir gurubun temsilcisi gibi davranarak üyelere sürekli, tek taraflı olarak meslek etiği ile bağdaşmayan, platformlarını karalayan gerçek dışı mesajlar yolladığını ileri süren Prof. Dr Turgut, şunları kaydetti:

"Bu karalamalara cevap olarak iletmek istediğimiz e-postalara engel koymaktadır. Bu konu kapsamında İstanbul Tabip Odası Yönetimine sorularımızı tekrarlıyoruz ve net cevaplar bekliyoruz. Birinci soru; 1900 doğumlu üyemiz seçmen listesinde bulunuyor mu? İkinci soru; 6023 sayılı kanuna göre ailelerden ya da resmi kurumlardan öğrenilen belgeler ışığında vefat edenlerin üyelik sonlandırma kimin sorumluluğundadır? Üçüncü soru; aidat takibinde olağanüstü titiz olan ve mesajlarla üyelerini uyaran İstanbul Tabip Odası Yönetim Kurulu seçmen listesi hazırlanırken neden aynı titizliği göstermemektedir? Dördüncü soru; meslektaşlarımızın sosyal medya hesaplarını hafiye gibi inceleyip sağlıkta reklam nedeniyle tek tek uyarılar gönderip gerektiğinde ceza kesmekle korkutan İstanbul Tabip Odası yetkilileri, iş seçmen listelerinin düzenlenmesine geldiğinde neden 1900'lü yılların sistemini kullanmayı tercih etmiştir? Beşinci soru, günümüz teknolojisini kullanıp bu kişileri tespit edememek İstanbul Tabip Odasının teknolojik zaafı mıdır, yoksa bilinçli ya da bilinçsiz ihmali midir, yoksa İstanbul Tabip Odası yöneticilerin çok basit bir işlem olan seçmen güncelleme işlerine ayıracak vakitleri mi olmamış ya da konuyu değersiz ve önemsiz olarak mı görmüşlerdir?"

Prof. Dr. Suat Turgut, platformlarının hiçbir medya kurumuna seçmen listesinde ölü hekimlerin kullanarak seçim sonuçlarının maniple edileceğine dair bir iddiada bulunmadığını ileri sürerek, "Hep ifade ettiğimiz gibi bizler; dinamik, aktif, teknolojiyi kullanan ve sadece hekimlerin hakları için çalışan bir platform olarak her konuda hekimlerimizin hizmetinde yanlışın karşısında, doğrunun yanında olmaya devam edeceğiz." değerlendirmesini yaptı.