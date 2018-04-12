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Seçim öncesi İstanbul Tabip Odası Yönetimine 5 soru!
Hekimlikte Birlik ve Haklar Platformu Başkanı Prof. Dr. Turgut: "Meslektaşlarımızın sosyal medya hesaplarını hafiye gibi inceleyip sağlıkta reklam nedeniyle tek tek uyarılar gönderip gerektiğinde ceza kesmekle korkutan İstanbul Tabip Odası yetkilileri, iş seçmen listelerinin düzenlenmesine geldiğinde neden 1900'lü yılların sistemini kullanmayı tercih etmiştir?"
Seçim öncesi İstanbul Tabip Odası Yönetimine 5 soru!
12 Nisan 2018 -
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İSTANBUL  - Hekimlikte Birlik ve Haklar Platformu Başkanı Prof. Dr. Suat Turgut, "Meslektaşlarımızın sosyal medya hesaplarını hafiye gibi inceleyip sağlıkta reklam nedeniyle tek tek uyarılar gönderip gerektiğinde ceza kesmekle korkutan İstanbul Tabip Odası yetkilileri, iş seçmen listelerinin düzenlenmesine geldiğinde neden 1900'lü yılların sistemini kullanmayı tercih etmiştir?" dedi.

Turgut, 15 Nisan'da yapılacak İstanbul Tabip Odası seçimi öncesinde meslektaşları nezdinde çalışma yapabilmek amacıyla talep ettikleri bilgilerin, "demokratik teamüllerden tamamen yoksun bir biçimde" seçime sayılı günler kala, Yüksek Seçim Kurulu üzerinden ve oldukça kısıtlı olarak elde edebildiklerini savundu.

Mevcut oda yönetiminin ise üye bilgilerini sürekli mensubu oldukları grup lehine kullandığını ileri süren Prof. Dr. Turgut, "Bunu, her fırsatta dile getirilen 'demokrasi ve demokratik haklar' söylemlerinin içselleştirilmeden, lafın gelişi kullanılışının bir kanıtı olarak görüyoruz." ifadelerini kullandı.

Mevcut oda yönetiminin tüm hekimlerin değil de seçime girecek olan bir gurubun temsilcisi gibi davranarak üyelere sürekli, tek taraflı olarak meslek etiği ile bağdaşmayan, platformlarını karalayan gerçek dışı mesajlar yolladığını ileri süren Prof. Dr Turgut, şunları kaydetti:

"Bu karalamalara cevap olarak iletmek istediğimiz e-postalara engel koymaktadır. Bu konu kapsamında İstanbul Tabip Odası Yönetimine sorularımızı tekrarlıyoruz ve net cevaplar bekliyoruz. Birinci soru; 1900 doğumlu üyemiz seçmen listesinde bulunuyor mu? İkinci soru; 6023 sayılı kanuna göre ailelerden ya da resmi kurumlardan öğrenilen belgeler ışığında vefat edenlerin üyelik sonlandırma kimin sorumluluğundadır? Üçüncü soru; aidat takibinde olağanüstü titiz olan ve mesajlarla üyelerini uyaran İstanbul Tabip Odası Yönetim Kurulu seçmen listesi hazırlanırken neden aynı titizliği göstermemektedir? Dördüncü soru; meslektaşlarımızın sosyal medya hesaplarını hafiye gibi inceleyip sağlıkta reklam nedeniyle tek tek uyarılar gönderip gerektiğinde ceza kesmekle korkutan İstanbul Tabip Odası yetkilileri, iş seçmen listelerinin düzenlenmesine geldiğinde neden 1900'lü yılların sistemini kullanmayı tercih etmiştir? Beşinci soru, günümüz teknolojisini kullanıp bu kişileri tespit edememek İstanbul Tabip Odasının teknolojik zaafı mıdır, yoksa bilinçli ya da bilinçsiz ihmali midir, yoksa İstanbul Tabip Odası yöneticilerin çok basit bir işlem olan seçmen güncelleme işlerine ayıracak vakitleri mi olmamış ya da konuyu değersiz ve önemsiz olarak mı görmüşlerdir?"

Prof. Dr. Suat Turgut, platformlarının hiçbir medya kurumuna seçmen listesinde ölü hekimlerin kullanarak seçim sonuçlarının maniple edileceğine dair bir iddiada bulunmadığını ileri sürerek, "Hep ifade ettiğimiz gibi bizler; dinamik, aktif, teknolojiyi kullanan ve sadece hekimlerin hakları için çalışan bir platform olarak her konuda hekimlerimizin hizmetinde yanlışın karşısında, doğrunun yanında olmaya devam edeceğiz." değerlendirmesini yaptı.

Anahtar Kelimeler:

istanbul tabip odasi

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People
82
1) Muhiddin Göç (Uz.dr.)
12.04.2018 15:58:12
Dilekçeni ver sorunu sor,buraya neden yazıyorsun?.Seçmenleri etkileyemezsiniz
boşuboşuna uğraşmayın.
People
106
2) Bir (Soru)
12.04.2018 13:33:30
Sayın Medimagazin Editörü Hekimlikte Birlik ve Haklar Platformu'nun iddialarını manşetten veriyorsunuz.

Peki iddiaların ve suçlamaların hedefindeki İstanbul Tabip Odasının açıklamasını neden yayınlamıyorsunuz?

Tarafsız yayıncılık gereği İstanbul Tabip Odası'nın açıklamasını da manşetten vermeniz gerekmez mi?
People
106
3) Hakkımızda (Hayırlısı)
12.04.2018 11:40:09
Hocam bırakın bunları Allah aşkına.Listede adları varmış yönetim ne diyor yasaya göre bana resmi evrak gelmedikçe tahmine dayalı üyelik düşüremem.

Önemli olan bu kişiler adına bir başkası oy kullanmış mı? Bunun mümkün olmadığını sizde biliyorsunuz.Çünkü seçim kurulundan resmi yetkililer oluyor ve kimlik kontrolü ve ıslak imza sonrası ancak oy kullanabiliyorsunuz.

''Prof. Dr. Suat Turgut, platformlarının hiçbir medya kurumuna seçmen listesinde ölü hekimlerin kullanarak seçim sonuçlarının maniple edileceğine dair bir iddiada bulunmadığını ileri sürerek'' diyorsunuz ama bu iddiaların ne şekilde gündeme getirildiğini herkes gördü.Manşetler ortada.Sokağa çıkıp sorun haberi okuyan vatandaşlar tabip odası seçimlerinde ölüler adınada oy kullanılıyormuş der.

Gerek yok bunlara seçim yapılacak listenizle gireceksiniz ve üyeler takdir edecek.
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