SED: Tütün endüstrisi destekli proje durdurulmalıdır

MEDİMAGAZİN - Sağlığa Evet Derneği tarafından 12 Ekim'de basın toplantısı düzenlendi. "Tütün Endüstrisi Destekli Proje Durdurulmalıdır" başlığıyla düzenlenen toplantıda “Yeni nesil tütün ürünleri nasıl düzenlenmeli?” ve “Tütün kontrolüne karşı endüstri söylemleri” konuları ele alındı.

Toplantıda konuşan Sağlığa Evet Derneği Başkanı Prof. Dr. Elif Dağlı, tek mali desteği tütün endüstrisi olan Dumansız Dünya Vakfı’nın Türkiye’de projelere fon sağlamaya başladığını söyleyerek şu ifadeleri kullandı:

“Bu projelerin tütün endüstrisinin hedeflediği gibi Türkiye pazarının yeni nesil ürünlere açılması ve tütün kontrolü politikalarında endüstrinin söz hakkı olması sonucunu doğurmasından endişe duymaktayız.

Dumansız Dünya Vakfı, 2017 yılında ABD’de vergiden muaf, özel, bağımsız olduğunu iddia eden bir vakıf kuruldu.Vakfın kuruluş amacı tütün kullanımının ve sigara ilişkili ölümlerin azaltılması görünüyordu. Başına da daha önce Dünya Sağlık Örgütünde bu konuda çalışmış bir uzman getirildi. Ama vakfın tek geliri büyük bir tütün firmasından geliyordu. Bu tütün devi vakfa 2018 yılından itibaren 12 yıl boyunca her yıl 80 milyon dolar ödemeye söz vermişti.

Herkes tek gelirini tütün firmasından elde eden vakfın nasıl “bağımsız” olacağını ve tütünle mücadele edeceğini merak ediyordu. İki bağımsız inceleme sonrası vakfın bağımsız olamayacağı anlaşıldı. Vakfın amacı zarar azaltma, sigara yerine daha az zararlı ürünlerin kullanılmasını sağlamaktı. Bir süre sonra büyük tütün firmaları da sigara işini bitireceklerini ve yeni nesil ürünlere geçeceklerini açıkladılar.

Tütün firması ile kamunun ve sivil toplumun ilişkisi bizim de kanunumuz olan Tütün Kontrolü Çerçeve Sözleşmesi ile yasaklanmıştır. Araya konan vakıf bu gerçeği değiştirmez.

Keza vakfın birkaç yıl önce İstanbul’da sağlık çalışanlarını da davet ettiği toplantı Valilik tarafından durdurulmuş ve dünyaya örnek olmuştur.

Vakıf gelirlerinin önemli kısmını değişik ülkelerde amacına uyan projelere yatırmaya başlamıştı. 2021 yılında 132 projeye 120 milyon dolar destek vermiştir. Ülkemizde de etkinliğini sürdüreceği anlaşılmaktadır. Halk sağlığı ile tütün endüstrisi çıkarları bağdaşamaz. “ İfadelerini kullanarak projelerin durdurulmasını talep ettiklerini ekledi.

Basın toplantısında ayrıca Sağlığa Evet Derneği Başkanı Prof. Dr. Elif Dağlı, Sağlığa Evet Derneği Yönetim Kurulu Üyeleri Doç. Dr. Osman Elbek ve Tanzer Gezer ve Sağlığa Evet Derneği Üyesi Efza Evrengil konuşmacı olarak yer aldı.