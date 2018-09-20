Sedef hastalığı ile savaşan hastaya doktor desteği... Bütün masraflarını karşıladı!

Sümbül, gazetecilere yaptığı açıklamada, yaklaşık iki ay önce sedefle mücadelesinin haberlere konu olmasının ardından Ankara'dan bir doktorun kendisine ulaştığını söyledi.
Konaklama ve yol masraflarının da doktor tarafından karşılandığını anlatan Sümbül, "Sedef, vücudumun neredeyse tamamını ve yüzümü kaplamıştı. Dışarıya çıkamıyordum. İnsanlar korkuyordu. Telefonla çok kişi aradı yardımcı olmak için. Ankara'da bir doktor 50 gün tedavi uyguladı." dedi.
Tedaviden sonra hastalığından büyük oranda kurtulduğunu ifade eden Sümbül, sokağa çıktığında olumlu tepki aldığını dile getirdi.
Tedavinin altı ay süreceğini aktaran Sümbül, "Artık rahatça dışarıya çıkabiliyorum. Eskiden beni görenler korkup kaçıyordu. Artık beni görenler yanıma geliyor, tokalaşıyor, sarılıyor. Bu beni çok mutlu ediyor. Şimdi hayata karşı umutluyum. Tedavimin ardından çalışıp yuva kurmak istiyorum." diye konuştu.
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