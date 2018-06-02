Şehir hastaneleri hakkındaki yalan habere dava

Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, İlkadım Belediyesince yapılan Unkapanı Kültür ve Yaşam Merkezi'nin temel atma törenine katıldı. Burada konuşan Demircan, Türkiye'de bazı kesimlerin yapılan her olumlu işe karşı çıktığını söyledi.

"Şehir hastanelerinde vatandaş gerekli ihtimamı görmüyormuş, şehir hastaneleri büyükmüş, orada vatandaş bir yerden bir yere ulaşamıyormuş" şeklindeki haberin sahte, uydurma olduğuna işaret eden Demircan, "Elinde koltuk değnekleri, kamera çekerken koltuk değnekleri yaslanarak yürüyen ama kameranın açısının dışına çıktığını zannederek koltuk değneklerini eline alıp yoluna devam eden birini bulmuşlar. Uydurmaca haberlerle Türkiye'nin en başarılı olduğu alana, sağlık alanına saldırmaya çalışıyorlar." dedi.

Demircan, sağlık alanında Türkiye'nin dünyaya örnek gösterilen bir ülke olduğunu vurguladı.

"Son 16 yılda sağlıkta katettiğimiz mesafe fevkalade mükemmel. Bunlar ülkenin hayrına olan her şeye karşı çıktılar. Böyle bir anlayış, böyle bir zihniyete Meclisi nasıl teslim edeceksiniz? Türkiye'nin geleceğini inşa edecek yeni sistemi bunlara nasıl teslim edersiniz?"

Demircan, bazılarının sağlıkta yapılan hizmetleri çekemediklerini, uydurma haberlerle halkın zihnini bulandırmaya çalıştıklarını anlatarak şöyle devam etti:

"Neymiş efendim, hasta garantisi varmış şehir hastanelerinde. Yok böyle bir şey. Hastanelerin hizmetleri hesaplanırken ortalama olabilecek hasta sayısı üzerine hesap yapılır. Onların garanti dediği hadise budur. Böyle bir garanti yok. Onlar şehir hastanelerinin Türkiye'de milletimize dünya üzerindeki en güzel 5 yıldızlı otel mesafesinde hizmet verdiğini gördüler, paniklediler. Kendileri, 'Biz artık iktidar olamayız.' diyorlar. Onun için karalamakla meşguller. Bu karalamaları buradan reddediyoruz. İnşallah hastanelerimiz bittiği zaman göreceksiniz. Bazı şehir hastanelerimiz bitti. Görün, fevkalade mükemmel hizmetleri vatandaşlarımıza ulaştırıyor."

"Yalan haberi yapanlara dava açtık"

Demircan, hastanelerde kira ödendiği iddiasının da doğru olmadığına dikkati çekti.

"Bu hastanelerde biz kira da ödemiyoruz. Ödediğimiz kira değil. Biz leasing sistemi ile taksit ödüyoruz. Hastaneler 20 yılın sonunda tamamen devletin oluyor. Hastaneler şu anda yatırımcı firma tarafından yapılıyor. 20 yıllık leasing ödemesi ile sonunda tümüyle devlete, millete geçerken bütünüyle her şeyi ile işler vaziyette. Zaten çalıştığı sürede de 20 yıllık süre içinde bütün bakım onarımı, cihazların, her şeyin yenilenmesi, bize hastaneyi yapan firmaya ait. Biz sağlık hizmetini veriyoruz hastanede. Dolayısıyla onların tedbiratı boşa çıkacak. Milletimiz 24 Haziran'da inşallah en doğru kararı verecek, ben buna inanıyorum. Kendileri hakkında da yalan haber yayınlamaktan, haber uydurmaktan dava açtık, onun peşini bırakacak da değiliz. Böyle uydurma haberlerle millete karşı kampanya yürütmeye kimsenin hakkı yok."