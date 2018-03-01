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'Şehir hastaneleri yapılıyor da hemşireyi nereden bulacağız?'
“Mühendisi, ustabaşından kolay buluyorum” diyen Limak Holding Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Özdemir, bir taraftan ustabaşı bulamamaktan dert yanıyor ama diğer taraftan ara eleman sıkıntısının da arttığına işaret ediyor. Nihat Özdemir, “Herkes doktor olmak istiyor ama bana göre hemşire olmak daha kıymetli. Türkiye 40 bin yataklı hastaneler yapıyor. Biz bu hastanelere hemşireyi nasıl bulacağız? O hastanelerin içine son teknoloji makine ile donatacağız ama kim kullanacak bu makineleri” dedi.
'Şehir hastaneleri yapılıyor da hemşireyi nereden bulacağız?'
01 Mart 2018 - Dünya
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Limak Holding Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Özdemir, Türk iş dünyasının yaptığı yatırımların, eğitim boyutu ile desteklenmesi gerektiğini anlattı.

“Mühendisi, ustabaşından kolay buluyorum” diyen Limak Holding Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Özdemir, bir taraftan ustabaşı bulamamaktan dert yanıyor ama diğer taraftan ara eleman sıkıntısının da arttığına işaret ediyor. Nihat Özdemir, “Herkes doktor olmak istiyor ama bana göre hemşire olmak daha kıymetli. Türkiye 40 bin yataklı hastaneler yapıyor. Biz bu hastanelere hemşireyi nasıl bulacağız? O hastanelerin içine son teknoloji makine ile donatacağız ama kim kullanacak bu makineleri” dedi.

Bir grup gazeteci ile Kuveyt dönüşü yapılan sohbet toplantısında büyüme, istihdam ve yatırım bağlamında değerlendirmelerde bulunan Limak Holding Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Özdemir, Türkiye’nin 2017 büyümesini ‘müthiş’ olarak nitelendirdi. Özdemir, bu oranın dünya büyüme liginde de çok önemli bir yeri olduğuna değinerek, “Bu büyümenin önemli kesimi inşaat sektöründen ve devletin altyapı yatırımlarından geliyor. Havalimanı, Yavuz Sultan Selim, şehir hastaneleri hepsi önemli büyük projeler. Türkiye’nin nüfusu artıyor… Gönül isterdi ki büyüme her sektöre dağılabilseydi. Bizi sevindirebilecek tek bir konu var. Avrupa ve ABD büyümeye başladı. Bu büyümeler Türkiye imalat sektöründeki büyümeyi de artıracaktır. İnşaattaki ağırlık geçicidir. İmalat sektörünün de büyüyeceğine ben inanıyorum” dedi.

Mühendis bulmak daha kolay

Türkiye’nin işsizlikte yüzde 13 rakamını gördüğünü hatırlatan Nihat Özdemir, “Bu bir alarmdır. Çünkü bu İstanbul’da 3, Doğu-Güneydoğuda yüzde 30 demektir. Türkiye ortalaması yüzde 13. Bunun üzerine hükümet hemen önlem aldı. Hedef tek rakama düşürmek. Bunun için yatırım, yatırım için teşvik lazım. Güvenli ortamı sağlayıp, yabancı yatırımcıyı da çekmek lazım. Kurun artmaması, faizin düşmesi lazım. Bu yüksek faizle yatırım yapmak çok zor. Kazandığın para, faiz ödemesine gidiyor” diye konuştu.

Özdemir, “Ustabaşı bulamıyorum mühendis daha kolay buluyorum. O yüzden mühendisten daha fazla maaş alan ustabaşımız var. Hiçbir şoför, hiçbir operatör işsiz değildir. OSB’leri gezin. Hepsinin kapısında kalifiye eleman aranıyor diye yazıyor. Türkiye’de ara eleman sıkıntısı yaşanıyor. Herkes doktor olmak istiyor ama bana göre hemşire olmak daha kıymetli. Türkiye 40 bin yataklı hastaneler yapıyor. Biz bu hastanelere hemşireyi nasıl bulacağız. O hastanelerin içine son teknoloji makine ile donatacağız ama kim kullanacak bu makineleri” diye konuştu.

Gelen yabancı da kaybetti

Türk iş dünyası için en büyük zorluğun kurdaki volatilite olduğuna değinen Özdemir, döviz piyasasındaki hareketlenmeden yabancının da muzdarip olduğuna işaret etti. Özdemir şöyle devam etti: “Yabancı yatırımcı ‘ben geldim hisse senedi aldım, fiyatı arttı ama döviz daha çok arttı’ diyor. 100 bin dolar getiriyor, bir sene sonra 90 bin 80 bin doları oluyor. Halbuki 100 bin doları 105 bin dolar yapmaya getiriyor. Kurun değişken olmaması lazım. Biz 2013’e kadar çok iyi getirdik. Yabancı da stabil ortam, dengeli piyasa arıyor.”

ı.

Anahtar Kelimeler:

sehir hastane hemsire doktor

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