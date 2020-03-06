'Şehir hastanelerinden memnuniyet oranı yüzde 98'

MERSİN-Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, 14 bin 500 metrekare kapalı alan üzerine kurulu 150 yatak kapasiteli Mersin Üniversitesi Onkoloji Hastanesinin sadece Mersin'in değil, çevre illerin de ihtiyacını gidereceğini belirtti.

- "Vatandaşlarımıza en iyi sağlık hizmetini verecektir"

Fuat Oktay, geçmiş dönemde sağlık hizmetlerinde yaşanan sıkıntıları hatırlatarak 2002 öncesinde yaşananların geride kaldığını, artık tüm sağlık tesislerinin her konuda yüksek standartlarda tasarlandığını anlattı. Bu doğrultuda sağlığı her zaman önceleyerek Mersin'e 2 bin 189 yataklı 13 hastanenin yanı sıra 37 de sağlık tesisi inşa ettiklerini ifade eden Oktay, Türkiye'nin ilk şehir hastanelerinden birisi olan, 3 yıl önce hizmete aldıkları Mersin Şehir Hastanesinden memnuniyet oranının yüzde 98 olduğunu belirtti.

Oktay, Tarsus Devlet Hastanesi ve Anamur Devlet Hastanesinin yapımının devam ettiğini, onları da bu yıl içinde tamamlayıp Mersin'e kazandıracaklarını anlatarak "Bugün açılışını gerçekleştirdiğimiz onkoloji hastanemiz de ileri teşhis ve tedavi teknolojilerine sahip cihazları, gelişmiş laboratuvarları ve alanında uzman doktor ve sağlık personelleri ile vatandaşlarımıza en iyi sağlık hizmetini verecektir. 14 bin 500 metrekare kapalı alan üzerine kurulu 150 yatak kapasiteli hastanemiz sadece Mersin'in değil, çevre illerin de ihtiyacını giderecektir." dedi.

Milletin kaliteli sağlık hizmetine vaktinde ve kolayca erişmesi, bağımlılıklardan uzak, sağlıklı bir hayat tarzını benimsemesi için üzerlerine düşeni yapmaya devam edeceklerinin altını çizen Oktay, bu kapsamda doktorlar, hemşireler ve diğer tüm sağlık personelinin en iyi şekilde yetiştirilmesi için YÖK tarafından fakültelerde sürekli iyileştirme çalışmaları yürütüldüğüne de işaret etti.

- "Şiddet uygulanmasına asla müsaade etmeyeceğiz"

AK Parti hükümetinin göreve gelir gelmez sağlık çalışanlarının uzun süredir beklediği özlük haklarıyla ilgili düzenlemeyi hayata geçirdiğini anımsatan Oktay, şunları kaydetti:

"Hekim ve diş hekimlerinin emekli maaşlarında ek ödemeli iyileştirmeler yaptık, böylece fiili hizmet zammı hayata geçmiş oldu. Ayrıca sağlık personeline karşı şiddet uygulayanların, şikayete gerek kalmadan doğrudan savcılığa sevk edilmesini sağlayan yasal düzenleme artık yürürlükte. Bu caydırıcı kanuni düzenlemenin yanında, iyileştirici tedbirler almaya da devam ediyoruz. Şiddet kime yönelik olursa olsun bir insanlık ayıbıdır ve sizler gibi fedakar sağlık çalışanlarımız için özellikle kabul edilemez bir durumdur. Hastalarımıza kötü davranılmasına, sağlık çalışanlarımıza şiddet uygulanmasına asla müsaade etmeyeceğiz."

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Lütfi Elvan, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın katılımıyla düzenlenen Mersin Üniversitesi (MEÜ) Onkoloji Hastanesinin Açılış Töreni'nde, hastanenin temelini 2018 yılında attıklarını anımsattı. Kısa sürede hastanenin açılışını gerçekleştirdiklerini ifade eden Elvan, Mersin Üniversitesinin birçok yatırımını hayata geçirdiklerini belirtti. Sağlık alanında önemli atılımlar yaptıklarını dile getiren Elvan, şöyle devam etti:

"Yatırım programımızda olan bu hastanemizi 2 yıl gibi kısa sürede 70 milyon liranın üzerinde ödenekle tamamladık. Mersin'de son yıllarda sağlık alanında çok önemli gelişmeler olduğunu görüyoruz. Türkiye'nin ilk şehir hastanesi Mersin'de açıldı. Hasta memnuniyet oranı yüzde 98-99 mertebesinde olan bir hastanemiz. Günlük 11 bine yakın poliklinik hizmeti veriyor. Üniversitedeki hastanemizde yaklaşık 4 bin kişiye poliklinik hizmeti veriyor. Mersin'imiz son derece modern ekipmanlarıyla vasıflı öğretim üyeleriyle gerçekten bölgenin en önemli sağlık merkezlerinden biri konumuna gelmiştir."

Elvan, Mersin'in sağlık alanında çok daha iyi noktalara geleceğini vurgulayarak "Özellikle sağlık turizmi açısından çok önemli çalışmalar yapıyoruz. Sağlık Bakanlığımızla bire bir çalışıyoruz. Önümüzdeki yıllarda çok sayıda insanın sağlık turizmi çerçevesinde yurt dışından Mersin'e geldiğini göreceksiniz. Bu konuda yoğun çaba içerisindeyiz." diye konuştu.

MEÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Çamsarı ise hastanenin açılışıyla sadece Mersin'in değil bölgenin önemli ihtiyacının giderildiğini dile getirdi. Çamsarı, hastanenin 150 yatak kapasiteli olduğuna işaret ederek "Vatandaşlarımız kendilerine en yakın konumda en iyi ve son dönem cihazlara sağlık hizmeti alma fırsatı yakalayacak. Hastanemizde 14 yataklı yoğun bakım ünitesi ve 40 kişilik kemoterapi ile gündüz bakım ünitesi mevcut." dedi.