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Şehir hastanelerine 2020 yılına kadar 13 tane daha eklenecek
Türkiye'nin sağlık alanındaki en önemli yatırımları arasında yer alan 6 şehir hastanesine 2020 yılına kadar 13 hastane daha eklenmesi hedefleniyor.
Şehir hastanelerine 2020 yılına kadar 13 tane daha eklenecek
26 Eylül 2018 - AA
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Yozgat, Mersin, Isparta, Adana, Kayseri ve Elazığ'da son teknolojik cihazları, tıbbi donanımları, tek ve iki kişilik odalarının yanı sıra diğer servisleriyle adından söz ettiren şehir hastanelerinin yenilerinin hizmete alınmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

Sağlık Bakanlığı Kamu Hastaneleri Genel Müdürlüğü Şehir Hastaneleri Koordinasyon Daire Başkanı Sayit Çelebi, bir program için geldiği kentte AA muhabirine yaptığı açıklamada, hastanelerde vatandaşlara en iyi hizmetin sunulması için gayret gösterildiğini söyledi.

Yeni şehir hastanelerinin tamamlanarak hizmete açıldığını vurgulayan Çelebi, halen inşaatı devam eden, bu yılın yanı sıra 2019 ve 2020 yılında açılacak 13 hastanenin olduğunu anlattı.

Şehir hastanelerinde beş yıldızlı otel konforunda kaliteli, nitelikli sağlık hizmetinin sunulduğuna dikkati çeken Çelebi, "Sağlık Bakanlığı olarak tüm kamu hastanelerinde esasında nitelikli hasta odasını arttırma kararındayız ama şehir hastaneleri de bu yataklı tedavi kurumları anlamında bir tık daha üst hizmet anlayışını ortaya çıkarıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ortaya koyduğu şehir hastaneleri projesi gerçekten yeni Türkiye'nin yüz akı. 'Eski Türkiye' diye ifade edilen, hastaların hastanelerde rehin kaldığı, 4, 6, 8 kişilik koğuş sistemi odalarda kaldığı dönemden Allah'a hamdolsun bugün tek ve iki kişilik, banyosu, tuvaleti, kliması, televizyonu içinde olan yapıya dönüştük. İnsana yakışır hasta odalarıyla ve diğer servisleriyle gerçekten Avrupa'nın değil, dünyanın en kaliteli yataklı sağlık hizmetini vermeye çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

"Hasta ve çalışan memnuniyeti yüzde 100"

Çelebi, sağlık turizmiyle alakalı gerekli şirketleşme sürecinin tamamlandığını, mevzuat çalışmalarının da bitmek üzere olduğunu aktardı.

Şehir hastanelerinin tüm dünyaya sağlık hizmeti veren sağlık kurumları olacağına işaret eden Çelebi, yurt dışından gelen heyetlerin şehir hastanelerinde incelemelerde bulunarak buralara hayran kaldığını, bunun milletin ve devletin başarısı olduğunu ifade etti.

Çelebi, hayalle başlayan projelerin gerçeğe dönüşüp hayat bulduğunu, şimdi de hayat verdiğini dile getirerek şehir hastanelerinde hasta ve çalışan memnuniyetinin yüzde 100'lere yakın olduğunu kaydetti.

Anahtar Kelimeler:

sehir hastanesi

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People
4
1) Adullah (Hekim)
26.09.2018 14:05:52
Çok komiksiniz beyim!!! ''Sayit Çelebi, şehir hastanelerinde hasta ve çalışan memnuniyetinin yüzde 100'lere yakın olduğunu kaydetti.''
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