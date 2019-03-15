Şehir hastanelerine atama için ilan yayımlandı: Tarih 10 Nisan

Ankara, İstanbul, Gaziantep, Manisa ve Bursa İlleri, Şehir Hastaneleri ile hizmete yeni açılan
sağlık tesislerinin sağlık personeli ihtiyaçlarının karşılanabilmesi amacıyla Ankara, İstanbul,
Gaziantep, Manisa ve Bursa İlleri Kurum İçi Yer Değiştirme Suretiyle Atanma Kurası 10 Nisan 2019 Çarşamba günü noter huzurunda bilgisayar ortamında gerçekleştirileceği duyuruldu.
|İlan Tarihi
|Detay
|Kategori
|Tarih
|Etkinlik
|Kategori
|Yer
|14/03-17/03
|4. Psikiyatri Zirvesi & 11. Ulusal Anksiyete Kongresi
|PSİKİYATRİ
|ANTA
|14/03-17/03
|4. Psikiyatri Zirvesi ve 11. Anksiyete Kongresi
|PSİKİYATRİ
|ANTA
|14/03-17/03
|4. Uluslararası Antalya Aile Hekimliği Kengresi
|AİLE...
|ANTA
|13/03-17/03
|Ulusal Akciğer Sağlığı Kongresi
|GÖĞÜS...
|ANTA
|27/03-30/03
|18. Nefroloji Kış Okulu
|NEFROLOJİ
|KIBR
|05/04-07/04
|TOD Nisan Kursu
|GÖZ...
|ANKA
|12/04-13/04
|Hacettepe Radyoloji BT Kursu 2019
|RADYOLOJİ
|ANKA