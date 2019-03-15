Şehir hastanelerine atama için ilan yayımlandı: Tarih 10 Nisan

Ankara, İstanbul, Gaziantep, Manisa ve Bursa İlleri, Şehir Hastaneleri ile hizmete yeni açılan

sağlık tesislerinin sağlık personeli ihtiyaçlarının karşılanabilmesi amacıyla Ankara, İstanbul,

Gaziantep, Manisa ve Bursa İlleri Kurum İçi Yer Değiştirme Suretiyle Atanma Kurası 10 Nisan 2019 Çarşamba günü noter huzurunda bilgisayar ortamında gerçekleştirileceği duyuruldu.

İlan metni

Kura Takvimi

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