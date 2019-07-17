Şehir hastanelerine Meclis'ten gelen eleştiriler devam ediyor: 'Kamu özel ortaklığıyla iç ediyorlar'

Şehir hastaneleriyle ilgili eleştirilerde bulunan Bekaroğlu, kamu özel ortaklığıyla hayata geçirilen bu projelerin, hizmetten çok birilerine kaynak aktarmak amacıyla yapıldığını ileri sürdü.

Şehir hastanelerine ihtiyaç olmadığını iddia eden Bekaroğlu, şöyle devam etti:

"Rize'de üniversite hastanesi ve devlet hastanesi var. Devlet hastanesi 5-6 senelik, çok modern, güzel bir hastane. Bu hastane yatak kapasitesi tam dolu olarak çalışmıyor yani Rize ve çevresine yetecek fazla fazla yatak var. Buna rağmen Rize'ye denize dolgu yapılarak şehir hastanesi yapıldı. Rize'de şehir hastanesine ihtiyaç yok ama bir kesime kaynak aktarmak amacıyla bunlar yapıldı."

Ankara Şehir Hastanesinin açılmasının ardından başkentteki bazı hastanelerin de kapandığını, bazılarının kapanmak üzere olduğuna işaret eden Bekaroğlu, "Burada 24 saat MR çekiliyor, üniversite hastanelerine gittiğiniz zaman 'MR servisimiz kapalı, MR'ımız çalışmıyor, şehir hastanesinde çektirin' diyerek oraya yönlendiriyorlar. Niye? Çünkü verilen garantileri karşılayamayacakları daha birkaç ay içinde anlaşıldı." dedi.

Gereksiz yere MR çekildiğini, bunların parasının vatandaşın cebinden çıktığını anlatan Bekaroğlu, "Bunu yalnızca muhalefet milletvekilleri değil, iktidar milletvekilleri de görmüş, isyan ediyorlar. Gereksiz yere MR'lar çekiliyor, bunların parası SGK tarafından ödeniyor." diye konuştu.

"Kamu-özel ortaklığı ve şehir hastanelerinin tam bir soygun" olduğunu iddia eden Bekaroğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Kamu-özel ortaklığı özellikle şehir hastaneleriyle ilgili büyük bir kara delik olmaya doğru gidiyor. Böyle bir ihtiyaç yokken bu tür kararlar alıyorlar. 10 bin yataklı, 8 bin yataklı hastaneleri, 10 başhekim yönetiyor. Yok böyle bir şey. Büyüklükle, betonla övünüyorlar. Bunun altında para var. Bu milleti bugün borçlandırmışlar, dün yaptıklarını çoktan yediler, gelecekte çocuklarımızın ödeyeceği vergileri de kamu özel ortaklığıyla iç ediyorlar, yiyorlar. Bunların gözleri doymuyor."

Bekaroğlu, kamu-özel ortaklığıyla ilgili sözleşmelerin gizlendiğini, talep ettikleri halde kendileriyle paylaşılmadığını söyledi.