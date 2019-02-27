Şehir Hastanesi Başhekimliğine Op. Dr. İbrahim Akkurt atandı

Hastanenin Başhekimi Op. Dr. Aziz Ahmet Surel'in, Ankara Bilkent Şehir Hastanesine yönetici olarak atanmasının ardından boşalan göreve Akkurt getirildi.

Yozgat Şehir Hastanesinde daha önce Başhekim Yardımcılığı, Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı olarak görev yapan Op. Dr. Akkurt, Başhekim Surel'den devraldığı bayrağı daha üst noktalara taşıma gayretinde olacağını bildirdi.

Akkurt, başarıya odaklı Yozgat Şehir Hastanesi’ne daha birçok ilkleri yaşatmak istediğini kaydetti.