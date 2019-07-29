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'Şehir hastanesini bebek bezi yüzünden su bastı'
Bursa'da yeni inşa edilen Şehir Hastanesi'ni su bastı haberlerinin ardından Sağlık Müdürlüğünden açıklama geldi. Açıklamada atılan bebek bezinin boruları tıkadığı bildirildi
'Şehir hastanesini bebek bezi yüzünden su bastı'
29 Temmuz 2019 - İHA
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Sağlık Müdürlüğü'nden yapılan açıklama:

Bursa Şehir Hastanesi'nde 24.07.2019 tarihinde B1 katı HBYS ofis alanının tavanında oluşan su akıntısı ile ilgili gerekli inceleme yapılmıştır.

C Blok Kadın Doğum ve Çocuk hastanesinin pis su borularından bebek bezi ve benzeri maddelerin atılması neticesinde rögarın tıkandığı ve suyun geri itmesi sebebiyle de anılan ofis üzerinden geçen boruya ait dirseğin patladığı tespit edilmiştir.

Olayla ilgili teknik ekipler hemen aksiyona alınarak vidanjör ile rögar açtırılıp, patlayan dirsek değiştirilmiştir. Ve her şey normal akışına dönmüştür. Bu su akıntısı sonucunda hiç bir tıbbi cihaz ve alanda aksaklık yaşanmamış ve sağlık hizmeti kesintisiz devam etmiştir denildi.

Anahtar Kelimeler:

bursa sehir hastanesi

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