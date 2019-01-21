Şehirden şehre hastaya müdahale: Çin'de 5G teknolojisi ile operasyon yapıldı

2020 yılına 5G teknolojisinin damga vurması beklenirken, teknoloji devleri de bu teknolojiye dönük çalışmalar gerçekleştiriyor. 5G teknolojisini destekleyen cihazların sayısı her geçen gün artarken, Çin'den sıradışı bir çalışma gerçekleştirdi.

CNN Türk'te yer alan habere göre; Çinliler, 5G teknolojisini kullanarak uzaktan ameliyat işlemini başarıyla gerçekleştirdi. Bu çalışmada 5G teknolojisiyle çalışan dünyanın ilk uzaktan cerrahi ekipmanı Çin'de kullanıldı ve test başarıyla sonuçlandı. Bir doktor, bulunduğu şehirden çok uzak başka bir şehirden 5G bağlantısı kullanarak bir hayvana cerrahi operasyon yaptı.

Bunun için robotik cerrahi kollar kullanılırken, iki şehir arasındaki bağlantıyı 5G sağladı. Gecikme süresi ise ölçümlere göre sadece 0.1 saniye.

Cerrahi odadaki robot ile doktorun kontrol cihazı arasındaki gecikme süresinin bu denli düşük olması ise ölümcül tıbbi hata riskini olabildiğince azaltacak gibi görünüyor.

5G'nin yaygınlaşmasıyla birlikte bazı ameliyatların çok uzaktan bir doktorun müdahalesiyle güvenli bir şekilde yapılması bekleniyor.