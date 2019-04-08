SEİS Başkanı: Türkiye kalp cerrahisinde çok başarılı

Demir, Kalp Sağlığı Haftası dolayısıyla, kalp hastalıklarının tedavisinde kullanılan aygıtların üretimi ve tıbbi cihaz sektöründeki gelişmeleri AA muhabirine değerlendirdi.

Tıbbı cihaz sektörü olarak üretimde yerlilik oranı açısından 2023 hedeflerinin yüzde 30 olduğunu anlatan Demir, özellikle kalp hastalıklarıyla ilgili cihazların, yüksek teknoloji içermeleri nedeniyle üretilmesinin çok zor olduğunu dile getirdi.

"Yerli ürün için iş birliği şart"

Tıbbi cihaz alanında yerli üretimi artırmak için ilgili paydaşların iş birliği yapmaları gerektiğini dile getiren Demir, "Birçok bileşen bir arada olursa ortaya güzel eserler çıkıyor. Sağlık ile Sanayi ve Teknoloji bakanlıkları, Sosyal Güvenlik Kurumu, Türkiye İlaç ve Tıbbı Cihaz Kurumu, sektör temsilcileri ve hekimlerin birlikte odaklanmasıyla doğru ürünleri üretip, kullanabiliriz." diye konuştu.

Demir, yerli üretimin az olmasına karşın Türkiye'de kalp hastalıklarının tedavisinde en ileri teknolojilerin kullanıldığına işaret etti.

"Türkiye'de yapılamayan kalp ameliyatı yok"

Türkiye'nin özellikle kalp cerrahisinde çok başarılı olduğunu belirten Demir, "Odağa kalbi koyarsak operasyonel olarak Avrupa ya da başka bir yerde yapılıp da Türkiye'de yapılamayan hiçbir ameliyat yok." dedi.

Dünyada kalp pili, kapağı ya da kalp üzerinde herhangi sorun giderici ileri teknoloji parçasını üreten 2-3 firma olduğunu anlatan Demir, bu kartelleşmenin fiyatları belirlediğini ifade etti.

Sağlık turizmindeki potansiyelin iyi değerlendirilmesi halinde bu durumun Türkiye'ye önemli düzeyde katma değer sağlayacağına dikkati çeken Demir, "Dünya kalitesinde sağlık hizmetini en iyi şekilde sunabiliyoruz. Hedef ülkeye katma değer yaratmaksa, bunu hizmet, teknoloji, ilaç ya da sağlık turizminde sağlayabiliriz." değerlendirmesinde bulundu.

"Türkiye sağlık yatırımlarında kendi coğrafyasında tek"

Demir, 2003'te 14 milyon dolar olan sektör ihracatının 2018'de 600 milyon dolara ulaştığını, Türkiye'deki sağlık yatırımlarının kendi coğrafyasında tek olduğunu dile getirdi.

Sektör olarak şehir hastaneleri projelerinde daha fazla yer almak istediklerini belirten Demir, "Kamu garantili satın almalar ve güdümlü projeler gibi üreticiyi rahatlatacak çalışmalar sektörde iyileşmeye yol açacaktır." ifadesini kullandı.