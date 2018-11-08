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SEİS'ten tıbbi cihazda millileşme için fon önerisi geldi
Türkiye Sağlık Endüstrisi İşverenleri Sendikası (SEİS) Başkan Yardımcısı Levent Mete Özgürbüz, tıbbi cihaz sektöründe milli ürün oranının artırılması için "fonlama modeli" geliştirilmesi gerektiğini belirterek, "Sağlık sektörü büyük yatırımlar içeriyor. Firmaların kendi öz sermayeleriyle bu yatırımların altından kalkması mümkün değil." dedi.
SEİS'ten tıbbi cihazda millileşme için fon önerisi geldi
08 Kasım 2018 - AA
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Özgürbüz, AA muhabirine, sağlık alanında milli ürün üretme konusunun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından gündeme getirilmesinin kendilerini memnun ettiğini söyledi. 
Sektörün milli üretime daha fazla kaynak ayırabilmesi için satın alma sisteminin dinamik bir yapıya kavuşturulması önerisinde bulunan Özgürbüz, "Sağlık sektöründe de tıpkı savunma sanayisinde olduğu gibi, bir başkanlık kurulması gerekiyor." diye konuştu. 
 

"Sektör fonlarla desteklenmeli"
Tıbbi cihaz alanında milli üretimin önünün açılması için fonlama modelinin geliştirilmesinin önemine işaret eden Özgürbüz, "Sağlık sektörü büyük yatırımlar içeriyor. Firmaların kendi öz sermayeleriyle bu yatırımların altından kalkması mümkün değil. Dolayısıyla sektör özel ya da başka türdeki fonlarla desteklenebilir. Bu fonlamanın da piyasa koşullarına uygun şekilde yapılması gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu. 
Üretilecek milli ürünlerin küresel anlamda rekabetçi olması gerektiğini vurgulayan Özgürbüz, dünyada sadece ABD ve Japonya'nın tıbbi harcamalarının yarıdan fazlasını kendi ürünleriyle karşıladıklarını, Almanya gibi bir ekonomide bile bu oranın ancak yüzde 30 olduğunu kaydetti. 
Özgürbüz, milli üretimin desteklenmesi için yabancılara getirilen bazı şartların yerli üretici için geçerli olmamasının önem taşıdığını dile getirdi. Şehir hastanelerinin tüm malzemelerinin yerli ürünlerle karşılanmasının imkansız olmasına karşın ameliyat masası, ameliyat lambası gibi ürünlerin yerli firmalardan tedarik edilebileceğine dikkati çeken Özgürbüz, "Bu durumda yerli üretici desteklenir ve gelişir, talepleri karşılayabilecek duruma gelir." dedi. 

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