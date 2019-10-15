Sekiz pratisyen hekim için uyum toplantısı düzenlendi

AFYONKARAHİSAR - Şuhut Devlet Hastanesi Toplantı Salonu'nda düzenlenen toplantıya, Şuhut Devlet Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Fatih Alaşan, Başhekim Yardımcısı Op. Dr. Erkan Yıldız ve uzman hekimler katıldı.
Başhekim Alaşan ve Başhekim Yardımcısı Yıldız tarafından yeni atanan 8 pratisyen hekime çalışmalarla ilgili bilgiler aktarıldı. Hastane ve ilçeyle ilgili bilgilerin de verildiği toplantıda hekimlere hayırlı olsun temennileri iletildi.
|İlan Tarihi
|Detay
|Kategori
|Tarih
|Etkinlik
|Kategori
|Yer
|28/10-31/10
|6. Ulusal Bağırsak Mikrobiyotası ve Probiyotik Kongresi
|ENDOKRİNO...
|ANTA
|28/10-01/11
|5. Ulusal Klinik Mikrobiyoloji Kongresi
|MİKROBİYO...
|İZMİ
|31/10-02/11
|Türkiye Maternal Fetal Tıp Derneği Ultrasonografi Kursu
|KADIN...
|İSTA
|30/10-03/11
|63. Türkiye Milli Pediatri Kongresi
|PEDİATRİ
|KIBR
|23/11-23/11
|TMFTP Tıbbi Uygulamalar ve Hukuk Kongresi
|TIP...
|ANKA
|21/11-24/11
|15. Türkiye Acil Tıp Kongresi
|ACİL TIP
|ANTA
|26/11-30/11
|3. Uluslarası – 21. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi
|HALK SAĞLIĞI
|ANTA