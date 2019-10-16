Daha iyi bir kullanıcı deneyimi sunabilmek için internet sitemizde çerezler kullanılmaktadır. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul etmiş sayılmaktasınız.

Tamam
SON DAKİKA HABERLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
Sekizinci kattan düşen doktor son yolculuğuna uğurlandı
Ataşehir'de 8. kattaki evinin balkonundan düşerek hayatını kaybeden beyin cerrahı Dilber Ayçiçek Çeçen, gözyaşları içinde son yolculuğuna uğurlandı
Sekizinci kattan düşen doktor son yolculuğuna uğurlandı
16 Ekim 2019 - DHA
Sosyal Ağlarda Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Yorum Oku/Yaz

İSTANBUL - Atatürk Mahallesi Ataşehir Bulvarı'nda bulunan lüks bir site içerisindeki 12 katlı binanın sekizinci katında oturan beyin cerrahı Op. Dr. Dilber Ayçiçek Çeçen, sabah saatlerinde henüz bilinmeyen bir nedenle evinin balkonundan düştü.

Sekizinci kattan düşen beyin cerrahı hayatını kaybetti! 

Hastaneye kaldırılan Dilber Ayçiçek Çeçen, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Çeçen'in cenazesi hastaneden alınarak Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Ardından buradaki işlemlerin ardından ailesi tarafından alınarak Çengelköy'deki Kerem Aydınlar Camii'ne getirildi. Eşi Gültekin Çeçen, burada taziyeleri kabul etti. Cenaze törenine ailesi, yakınları ve meslektaşları katıldı. Dua ve helallik alınmasının ardından ikindi namazına müteakip cenaze namazı kılındı. Meslektaşları gözyaşı dökerken, beyin cerrahı Dilber Ayçiçek Çeçen, Çengelköy Mezarlığı'nda torağa verildi.

Op. Dr. Dilber Ayçiçek Çeçen'in, eşi Gültekin Çeçen'in de doktor olduğu öğrenildi.
 

Anahtar Kelimeler:

dilber aycicek cecen doktor gultekin cecen

Sosyal Ağlarda Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş

Yorum yazmak için tıklayınız

Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan Medimagazin veya medimagazin.com.tr sorumlu tutulamaz.

Gönder
Bu konuya yorum yazılmamıştır.
İlginizi Çekebilir
SON HABERLER
ETİKETLER
Türk Toraks Derneği Hasan Bayram Dilber Ayçiçek Çeçen doktor Gültekin Çeçen Ayşe Karaman kadına şiddet Özgür Tarhan Katip Çelebi Üniversitesi sağlıkta şiddet doktor asistan ŞULE ÇET adli tıp uzmanı Gazi Üniversitesi kalp damar hastalıkları Teksas Üniversitesi Sağlık Bilim Merkezi Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü Tıp kurultayı ankara Üniversitesi Tıp fakültesi gülfem çelik Sağlık Bilimleri Üniversitesi Mehmet Süreyya Er Amrulla İnayatov sağlık-sen SUT elektronik sigara Mücahit Öztürk osteoporoz Yeşim Gökçe grip Mehmet Ertekin ANTALYA Eczacı Odası kadin dogum prof. dr. ismail mete itil malpraktis emine erdogan dunya kanser liderleri zirvesi dr. dilber aycicek cecen plastik cerrah brezilya tipi kalca kaldirma prof. dr. suhan ayhan brezilya tipi popo buyutme olum riski beyin cerrahı doktor Ceylanpınar Devlet Hastanesi
#MedimagazinHİT (HAFTALIK)
#MedimagazinHİT (AYLIK)
SON YORUMLAR
İLANLAR
İlan Tarihi Detay Kategori
Tüm İlanlar
ETKİNLİKLER
Tarih Etkinlik Kategori Yer
28/10-31/10 6. Ulusal Bağırsak Mikrobiyotası ve Probiyotik Kongresi ENDOKRİNO... ANTA
28/10-01/11 5. Ulusal Klinik Mikrobiyoloji Kongresi MİKROBİYO... İZMİ
31/10-02/11 Türkiye Maternal Fetal Tıp Derneği Ultrasonografi Kursu KADIN... İSTA
30/10-03/11 63. Türkiye Milli Pediatri Kongresi PEDİATRİ KIBR
23/11-23/11 TMFTP Tıbbi Uygulamalar ve Hukuk Kongresi TIP... ANKA
21/11-24/11 15. Türkiye Acil Tıp Kongresi ACİL TIP ANTA
26/11-30/11 3. Uluslarası – 21. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi HALK SAĞLIĞI ANTA
Tüm Etkinlikler
Search

Medimagazin ® sitesi içerisinde yer alan tüm metin, resim ve diğer içeriğin FSEK ve Basın Kanunu'ndan doğan her türlü hakları  Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye ait olup,  izin alınmaksızın kısmen veya tamamen kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez. © Bu sitede yer alan haber,  fotoğraf, yazı, ilan ve reklam içerikleri sağlık profesyonellerinin kullanımına yöneliktir.  Sağlık çalışanlarının dışında site kullanımından doğabilecek her türlü sorumluluk kullanıcıya aittir.