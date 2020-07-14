Sektörde bir ilk: İLKO İlaç’a TSE’den 'Güvenli Üretim Belgesi' verildi

Tüm dünyada etkisi görülen Covid-19 salgınıyla ilgili olarak, ülkemiz de etkin önlemler alarak mücadele etmeye devam ediyor. Bu kapsamda sanayi sektörünü korumak ve üretimin sekteye uğramaması için; Dünya Sağlık Örgütü, T.C. Sağlık Bakanlığı, Bilim Kurulu ve sektör temsilcilerinin görüşleri dikkate alınarak, T.C. Teknoloji ve Sanayi Bakanlığı direktifleri ile TSE tarafından hazırlanan Standart Kılavuz kapsamında İLKO İlaç’ın Konya’da bulunan Üretim Tesisleri de denetlendi. Denetimler sonucunda İLKO İlaç “Covıd-19 Güvenli Üretim Belgelendirme” onayını alarak sertifikalandırıldı.

SEKTÖRDE BİR İLK YAŞANIYOR

Dünya standartlarında hijyen kriterlerine tam uyum ve ilaç üretiminin devamlılığı hedefiyle Covid-19 sürecini başarıyla yürüten İLKO İlaç, aldığı etkin ve proaktif çözümlerle sağlığına dokunduğu tüm hastaları için üretim yapmaya devam ediyor. İLKO İlaç bunun yanı sıra pandemi sürecinde fabrika çalışanlarının, tedarikçilerinin ve tüm paydaşlarının sağlığını korumak için aldığı tedbirleri; Dünya Sağlık Örgütü, T.C. Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulu önerileri ve yönetiminin kararlılığı ile hayata geçirmeye devam ediyor.

“Salgının ilk günlerinden itibaren attığımız her adımda; insanı, emeği ve güvenliği ön plana alarak, gerekli bilgilendirmeler ve farkındalık çalışmalarını Üretim Tesislerimizde etkin şekilde yürüttük” vurgusu yapan İLKO İlaç Kalite Operasyonları Direktörü Ramazan Bakal, İLKO’nun “Güvenli Üretim” sertifikası almasına ilişkin görüşünü şu sözlerle değerlerlendiriyor: