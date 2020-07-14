Daha iyi bir kullanıcı deneyimi sunabilmek için internet sitemizde çerezler kullanılmaktadır. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul etmiş sayılmaktasınız.

Tamam
SON DAKİKA HABERLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
Sektörde bir ilk: İLKO İlaç’a TSE’den 'Güvenli Üretim Belgesi' verildi
Sektöründe yenilikler ve ilklerle tanınan İLKO İlaç bu kez de “Güvenli Üretim Belgelendirmesi” ile sertifikalandırıldı. Covid-19 salgını sürecinde aldığı etkin tedbirlerle tesislerinde üretime aralıksız devam eden İLKO İlaç, Türk Standardları Enstitüsü (TSE) tarafından denetlenerek “Covıd-19 Güvenli Üretim Belgelendirme” onayını aldı.
Sektörde bir ilk: İLKO İlaç’a TSE’den 'Güvenli Üretim Belgesi' verildi
14 Temmuz 2020 15:53 - MEDİMAGAZİN
Sosyal Ağlarda Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Yorum Oku/Yaz

Tüm dünyada etkisi görülen Covid-19 salgınıyla ilgili olarak, ülkemiz de etkin önlemler alarak mücadele etmeye devam ediyor. Bu kapsamda sanayi sektörünü korumak ve üretimin sekteye uğramaması için; Dünya Sağlık Örgütü, T.C. Sağlık Bakanlığı, Bilim Kurulu ve sektör temsilcilerinin görüşleri dikkate alınarak, T.C. Teknoloji ve Sanayi Bakanlığı direktifleri ile TSE tarafından hazırlanan Standart Kılavuz kapsamında İLKO İlaç’ın Konya’da bulunan Üretim Tesisleri de denetlendi. Denetimler sonucunda İLKO İlaç “Covıd-19 Güvenli Üretim Belgelendirme” onayını alarak sertifikalandırıldı.

SEKTÖRDE BİR İLK YAŞANIYOR  

Dünya standartlarında hijyen kriterlerine tam uyum ve ilaç üretiminin devamlılığı hedefiyle Covid-19 sürecini başarıyla yürüten İLKO İlaç, aldığı etkin ve proaktif çözümlerle sağlığına dokunduğu tüm hastaları için üretim yapmaya devam ediyor. İLKO İlaç bunun yanı sıra pandemi sürecinde fabrika çalışanlarının,  tedarikçilerinin ve tüm paydaşlarının sağlığını korumak için aldığı tedbirleri; Dünya Sağlık Örgütü, T.C. Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulu önerileri ve yönetiminin kararlılığı ile hayata geçirmeye devam ediyor.

“Salgının ilk günlerinden itibaren attığımız her adımda; insanı, emeği ve güvenliği ön plana alarak, gerekli bilgilendirmeler ve farkındalık çalışmalarını Üretim Tesislerimizde etkin şekilde yürüttük”  vurgusu yapan İLKO İlaç Kalite Operasyonları Direktörü Ramazan Bakal, İLKO’nun “Güvenli Üretim” sertifikası almasına ilişkin görüşünü şu sözlerle değerlerlendiriyor:

“Üretim Tesislerimiz; risklerin azaltıldığı, gerekli proaktif tedbirlerin alındığı yeni çalışma  düzeni ile kesintisiz ilaç üretimine devam etmektedir.  Kamusal sorumluluğumuzun bilincindeyiz ve titizlikle toplumumuza, ülkemize olan sorumluluklarımızı özveri ile yerine getiriyoruz.  Üretim Tesislerimiz bu belgelendirme ile; güvenilir, salgından etkilenmemiş ve hijenik koşullarda ilaç üretim faaliyetlerini aksatmadan yürütebilme kabiliyetini de göstermiştir. Vesile ile emeği geçen tüm mesai arkadaşlarıma teşekkür ederim”

Anahtar Kelimeler:

dunya saglik orgutu bilim kurulu teknoloji ve sanayi bakanligi ilko ilac

Sosyal Ağlarda Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş

Yorum yazmak için tıklayınız

Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan Medimagazin veya medimagazin.com.tr sorumlu tutulamaz.

Gönder
Bu konuya yorum yazılmamıştır.
İlginizi Çekebilir
SON HABERLER
#MedimagazinHİT (HAFTALIK)
#MedimagazinHİT (AYLIK)
SON YORUMLAR
Search

Medimagazin ® sitesi içerisinde yer alan tüm metin, resim ve diğer içeriğin FSEK ve Basın Kanunu'ndan doğan her türlü hakları Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye ait olup, izin alınmaksızın kısmen veya tamamen kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez. © Bu sitede yer alan haber, fotoğraf, yazı, ilan ve reklam içerikleri sağlık profesyonellerinin kullanımına yöneliktir. Sağlık çalışanlarının dışında site kullanımından doğabilecek her türlü sorumluluk kullanıcıya aittir.