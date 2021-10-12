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Selma Ergeç: Doktor olacaktım oyuncu oldum
Oyuncu Selma Ergeç tıp fakültesinde okurken, oyuncu olmaya karar verdiği yılları anlattı. Selma Ergenç, "Tıp alanında devam etmemiş olmak içimde ukdedir" dedi.
Selma Ergeç: Doktor olacaktım oyuncu oldum
12 Ekim 2021 11:47 - hurriyet.com.tr
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Hürriyet'in haberine göre, tıp fakültesinde okurken, oyuncu olmaya karar verdiğini anlatan oyuncu Ergeç tıp bölümünü isteyerek seçtiğini ancak tesadüflerle oyuncu olduğunu şu ifadelerle anlattı:

“Tıp çok isteyerek seçtiğim bir meslekti ama sonra hayatın tesadüfleri beni buraya getirdi. Ara ara oyunculuk yaparken de hep tıp fakültesine döneceğimi, bu alanda ilerleyeceğimi düşünüyordum. Bir süreliğine oyunculuk yapacağım dediğimde dedem şöyle demişti:

‘Oyunculuk ekmeksiz meslek’. Aç kalırsın demek istiyor. Tabii çok garantisi olmayan bir meslek, o yüzden biraz endişeyle karşılandı ailem tarafından da. Finalde, bir sürü tesadüf eseri, bir virajın ardından bugüne geldik. Mesleğimi çok seviyorum, ama tıp alanında devam etmemiş olmak da içimde ukdedir.”

 

Anahtar Kelimeler:

selma ergec oyuncu doktor tip fakultesi

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