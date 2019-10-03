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Şemdinli'de ilk beyin tümörü ameliyatı yapıldı
HAKKARİ'nin Şemdinli Devlet Hastanesi'ne baş ağrısı şikayetiyle gelip, beyninde tümör olduğu belirlenen Mehmet Selim Güldal (50), Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Opr. Dr. Burak Bahadır'ın yaptığı ameliyatıyla sağlığına kavuştu.
Şemdinli'de ilk beyin tümörü ameliyatı yapıldı
03 Ekim 2019 - DHA
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HAKKARİ - Baş ağrısı ve denge bozukluğu gibi şikayetlerle hastaneye gelen Mehmet Selim Güldal'ın yapılan muayenelerinde beyninde kanama olduğu tespit edildi. Hemen tetkiklere başlayan Beyin ve Sinir Cerrahisi Opr. Dr. Burak Bahadır, hastanın beyninde tümöre bağlı olarak kanama olduğunu tespit ederek emaliyata aldı. Başarılı geçen 6 saatlik ameliyatın ardından Güldal, sağlığına kavuştu.

BU AMELİYAT BİZİM İÇİN ÇOK ÖNEMLİYDİ

Şemdinli Devlet Hastanesi Başhekimi Genel Cerrah Uzmanı Opr.Dr. Onur Sakallı, hastanede ilk kez tümör ameliyatının yapıldığını belirterek,"Bu ameliyat bizim için büyük bir başarı. Hastanemizde bütün imkanlar mevcut ve tüm ameliyatları yapıyoruz. Sevk oranlarımız her geçen gün azalıyor. Hastanemizde sunulan sağlık hizmetini daha iyi noktaya getirmek için tüm ekip arkadaşlarımızla görevimizin başındayız. Vatandaşlarımız bize güvensin.Hastanemizde bütün imkanlar mevcut. Hemen hemen bütün ameliyatları yapabiliyoruz"dedi.

Başarılı bir tümör ameliyatı gerçekleştiren Beyin ve Sinir Cerrahisi Opr.Dr Burak Bahadır ise, 6 saat süren başarılı ameliyatla hastanın sağlığına kavuştuğunu söyledi. Opr. Dr. Bahadır,“Hastamızı vakit kaybetmeden ameliyata aldık. Bu ameliyatı kısa zamanda yapmasaydık, hastamızı kaybedebilirdik. Kanamasını durdurduk, kitlemizi çıkardık. Yumurta büyüklüğündeki kitleyi patolojiye gönderdik. Patoloji sonucunu bekliyoruz. Hastamız artık kollarını bacaklarını hareket ettirebiliyor. Hatta konuşabilir bir şekilde uyandı. Kitle konuşmaya yakın bir yerde idi. Biz, hastamızın konuşma yetisini kaybedeceğinden korkuyorduk. Şimdi gayet iyi konuşuyor" diye konuştu.

Anahtar Kelimeler:

beyin tumoru burak bahadir mehmet selim guldal

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