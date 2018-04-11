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Şemdinli’de ortopedi rahatsızları için sevke gerek kalmadı
Hakkari’nin Şemdinli ilçesinde devlet hastanesinde ortopedi kliniğinde yapılmaya başlanan başarılı ameliyatlarla bu dalda başka şehre hasta sevki yok denecek düzeye indi.
11 Nisan 2018 -
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Şemdinli Devlet Hastanesinde görevli ortopedi uzmanı Mehmet Emre Hanay, yaptığı açıklamada, 1,5 yıl önce ilçeye atandığını söyledi.

Burada yaşamaktan memnun olduğunu belirten Hanay, devletin kendilerine bütün imkanları sağladığını belirti.

Ellerinden geldiği kadar hastaları başka ille sevk etmemeye çalıştıklarını ifade eden Hanay, “Hastanemizde kapalı ayak bileği, kapalı omuz, kapalı diz ameliyatları ve bütün diz protezi ile kalça protezi ameliyatlarını yapıyoruz. “ dedi.

Başka bir şehirde ameliyat olmanın bir insan için zor olduğunu ifade eden Hanay, şunları kaydetti:

“Çünkü başka bir şehir’e gidip ameliyat olmak bir insan için çok zor. Ameliyat olduğu zaman tekrar kontörleri için oraya gitmesi gibi durumları olduğu için hastalar çok zorlanıyor. İnsanlara söylemek istediğim şey herhangi bir sıkıntınız olduğunda illa Ankara, İstanbul veya İzmir’ de ameliyat olmak sizin için bir fayda sağlamaz. Hepimiz doktoruz aynı bilgilere sahibiz. Şemdinli’de de bu ameliyatların hepsini olabilirler. Yeni hastanemizde şartlarımız çok daha iyi olduğu için sorunsuz bir şekilde bu ameliyatları yapıyoruz.”

Anahtar Kelimeler:

hakkari otopedist

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