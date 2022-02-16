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Sendika şube başkanından ilginç talep: Hekim dışı sağlık personeline hekim olma yolu açılmalı
Anadolu Sağlık-Sen Ankara Şube Başkanı Muhammed Kılıç, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla hekim dışı sağlık personelinin de hekimliğe geçiş yapabilmesi gerektiğini dile getirdi.
Sendika şube başkanından ilginç talep: Hekim dışı sağlık personeline hekim olma yolu açılmalı

Muhammed Kılıç

16 Şubat 2022 08:59 - MEDİMAGAZİN
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MEDİMAGAZİN - Anadolu Sağlık-Sen Ankara Şube Başkanı Muhammed Kılıç, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Sağlık Bakanlığına çağrıda bulundu. Sağlık Bakanlığı'nda kast sistemi uygulandığını iddia eden Kılıç, hekim dışı sağlık personellerinin de hekimliğe geçebilmesi gerektiğini ifade etti.

“Bugün sağlık çalışanları arasındaki ayrımın daha fazla körüklenmesi maalesef birilerinin işine geliyor. Kast sistemi sadece Hindistan'a özgü bir sistem değildir. Sağlık Bakanlığı'nda kast sistemi uygulanıyor." ifadelerini kullanan Kılıç, “Bugün canhıraş bir biçimde çalışan hemşirelere, laborant ve röntgen teknisyenlerine de hekim olma yolu açılmalıdır. Ancak Sağlık Bakanlığı’ndaki bürokratik, oligarşik yapı maalesef bunun önünü tıkamaktadır. “ dedi.

Bakanlığa sağlık personellerinin de hekim olabilmesi gerektiği çağrısında bulunan Kılıç, “Bugün neden röntgen teknisyeni sahadaki çalışmasıyla teorik ve pratik bilgilerinin birleşmesinden dolayı neden radyoloji uzman hekim olamıyor. Benim buradan bakanlığa çağrımdır; Hekim dışı sağlık personelinin hekimliğe geçebilmesinin önü açılmalıdır” dedi.

Anahtar Kelimeler:

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People
6
1) Mehmet Özgel (Dr.Öğr.Üyesi)
16.02.2022 11:52:54
Malatyadaki üniversitemize Tıp Fakültesini kazanan tüm yardımcı sağlık personelini eğitmeye hazırız.
Emek verecek
Çalışacak
Girdiği sınavlarda başarılı olacak ve
Asla boş konuşmayacak arkadaşları yetiştirmek boynumuzun borcudur.
People
3
2) Genç emekli (Dr)
16.02.2022 11:51:11
Tıp fakülteleri kaldırılsın, hekimlik usta çırak ilişkisi olsun, böylece zeki çalışkan bireyler bu muamelelerden kurtulmuş olur.
People
12
3) HDA (DOKTOR)
16.02.2022 11:40:46
Hostesler pilot olsun. Bu sendika başkanı da o uçağa binsin. Uçaktan inince tekrar talebini dile getirsin. O zaman biz de kabul ederiz.
People
14
4) Yorumsuz (Uzman)
16.02.2022 11:34:45
Adam haklı
Baktı ki memlekette ehliyet aranmıyor
Liyakat aranmıyor
Olmayacak adamlar nerelere gelmiş
Önüne gelen baş olmuş, müdür, uzman olmuş, prof, doçent olmuş
Aslında çok bir şey istememiş
People
5
5) Hasan Can (Dr)
16.02.2022 11:33:18
Önünde engel yok. Kazanırsın tıp fakültesini okursun 6 yıl bu kadar basit.
People
18
6) Serhattin Arslan (Hekim)
16.02.2022 11:28:11
Tıp fakültesi yada diş hekimliği fakültesi kazandınız da önünüzü mü kestiler.?Asıl söylemek istediğim ağır lafları lütfen aynaya geçip kendinize sayınız. Şuncacık zeka ile sınav işi zor ama baştan uyarayım.
People
24
7) Kry (Dr)
16.02.2022 11:21:04
Rontgen teknisyeni neden radyoloji uzman hekimi olamiyor diyor
PSİKİYATRİYE SEVKİ UYGUNDUR.
People
11
8) Mehmet Uçar (Dr)
16.02.2022 11:20:32
Önce zaytung haber sanmıştım.Adam ciddi ciddi böyle bir şeyi savunuyormuş ya...Hoş; Açık Öğretim Fakültesi'nden dört yıllık bir alanı bitirdikten sonra sünnetçi kartvizitine "YÜKSEK SAĞLIK MEMURU" yazdırıp dağıtan Çevre Sağlık Teknisyeni gördü bu gözler...Bir ilçe belediyesinde başkan yardımcısı olarak 6 ay kalınca sonra hastane müdür yard. olarak kadro aldı.HÜLLE YOLLARI AÇIK.Esas olan yolda emek sarfedip fakülte kazanıp bitiren dr. ve avukat dostlarımız da oldu.10 günlük sertifikasyon ile Aile Hekimi ismi verilince sosyalizasyon dr.larına maalesef bu yöndeki HEVESLER de arttı.Aslında bu verilen ünvan bir uzmanlık alanı değil sadece 624 sayılı yasa çerçevesinde çalışılmakta olan "sahada " kadro derece pozisyonları değişmeden değişen sisteme verilen genel ünvan verildi. Yine branşları pratisyen kaldı.Ayrıca uzman olmak için sınava veya özel yasa ile belirtilen-tartışılan 6 yıllık bir staj, rotasyon ve tez sunumu ile sonuçlanan bir sürece bağlandı.Hadi bakalım saha pratiği ile uzman oldunuz denmedi.
Bu arkadaşa tavsiyem ya komedi programı yapsın ya da daha fazla rezil olmadan bu yoldan vaz geçsin.
People
4
9) Gabriel Garcia (emekli hekim)
16.02.2022 11:09:55
Primum non nocere ile başla..
People
14
10) Ziya Çelikel (dr)
16.02.2022 11:07:58
yazık çok yazık böyle saçma sapan bir hbr medimagazinda nasıl yayınlanabilir.
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