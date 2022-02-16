Sendika şube başkanından ilginç talep: Hekim dışı sağlık personeline hekim olma yolu açılmalı

MEDİMAGAZİN - Anadolu Sağlık-Sen Ankara Şube Başkanı Muhammed Kılıç, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Sağlık Bakanlığına çağrıda bulundu. Sağlık Bakanlığı'nda kast sistemi uygulandığını iddia eden Kılıç, hekim dışı sağlık personellerinin de hekimliğe geçebilmesi gerektiğini ifade etti.

“Bugün sağlık çalışanları arasındaki ayrımın daha fazla körüklenmesi maalesef birilerinin işine geliyor. Kast sistemi sadece Hindistan'a özgü bir sistem değildir. Sağlık Bakanlığı'nda kast sistemi uygulanıyor." ifadelerini kullanan Kılıç, “Bugün canhıraş bir biçimde çalışan hemşirelere, laborant ve röntgen teknisyenlerine de hekim olma yolu açılmalıdır. Ancak Sağlık Bakanlığı’ndaki bürokratik, oligarşik yapı maalesef bunun önünü tıkamaktadır. “ dedi.

Bakanlığa sağlık personellerinin de hekim olabilmesi gerektiği çağrısında bulunan Kılıç, “Bugün neden röntgen teknisyeni sahadaki çalışmasıyla teorik ve pratik bilgilerinin birleşmesinden dolayı neden radyoloji uzman hekim olamıyor. Benim buradan bakanlığa çağrımdır; Hekim dışı sağlık personelinin hekimliğe geçebilmesinin önü açılmalıdır” dedi.