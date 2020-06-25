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Senegal Cumhurbaşkanı Sall, Kovid-19 şüphesiyle karantinaya alındı
Senegal Cumhurbaşkanı Macky Sall, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) şüphesiyle karantinaya alındı.
Senegal Cumhurbaşkanı Sall, Kovid-19 şüphesiyle karantinaya alındı
25 Haziran 2020 10:10 - AA
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Senegal Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamada, Macky Sall'in, Kovid-19'lu kişilerle temasa geçtiğinin öğrenilmesinin ardından kendini karantinaya aldığı bildirildi.

Açıklamada, Sall'in Kovid-19 test sonucunun negatif çıktığı ancak tedbiren 15 gün karantinada kalacağı belirtildi.

Diğer yandan Senegal parlamentosundan milletvekili Yeya Diallo, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Kovid-19 testinin pozitif çıktığını bildirdi.

Diallo, Senegallilerden, hijyen ve sosyal mesafe kurallarına azami şekilde uyarak virüsten korunmalarını istedi.

Senegal Sağlık Bakanlığına bağlı Acil Sağlık Operasyon Merkezi Direktörü Abdoulaye Bousso da Senegal'de 150’den fazla sağlık çalışanının Kovid-19’a yakalandığını duyurdu.

Anahtar Kelimeler:

senegal cumhurbaskani kovid-19 macky sall

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