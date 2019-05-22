Senegal'de eczacılar grevde: '24 saat kapalı'

Eczacılar Birliği Başkanı Amath Niang, Amadou Woury Diallo'nun 1,3 milyar CFA frangı (13 milyon 364 Türk lirası) değerinde sahte ilacı piyasaya sürdükten sonra jandarma tarafından yakalandığını hatırlattı.

Cumhurbaşkanı Sall'in Diallo'yu affetmesinin kabul edilemez olduğunu belirten Niang, yetkililerden sahte ilaç kaçakçılığıyla mücadeleyi artırmalarını istedi.

Niang, ülkedeki yaklaşık bin 400 eczanenin Cumhurbaşkanının sahte ilaç kaçakçılığı suçundan 5 yıl hapse mahkum edilen Diallo'yu affetmesine tepki olarak bugün kapalı olacağını kaydetti.