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Şenol Güneş'e ilk müdahale eden doktor açıkladı: Bize geldiğinde...
Prof. Dr. Yunus Aydın, Şenol Güneş hakkındaki spekülasyonlara yanıt verdi: "Orada bir kesi var. Ama saçlı derinin içindeydi. 5 tane de stapler (zımba) vardı". "Kafanda hiçbir şey yok. Ben sana senaryo için stapler atayım desem kabul eder misin? Ben kabul etmem. Şenol Hoca'yı iyi tanırım, kafasında hiçbir şey yokken stapler attırmaz. Hoca pimpirikli adamdır."
Şenol Güneş'e ilk müdahale eden doktor açıkladı: Bize geldiğinde...
24 Nisan 2018 - HÜRRİYET
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Yarıda kalan F.Bahçe-Beşiktaş maçında tribünden atılan bir cisim nedeniyle başına 5 dikiş atılan Şenol Güneş hakkındaki spekülasyonlara kendisine Fulya Acıbadem Hastanesi'nde ilk müdahaleyi yapan Prof. Dr. Yunus Aydın cevap verdi. 

Aydın, Şenol Hoca'yı beyin cerrahisi yönünden değerlendirdiğini ifade etti ve şunları söyledi: “O düzeyde cildi kesse bile ciddi bir şey olması mümkün değil. Yani hayati bir durum olamaz. Orada bir kesi var. Bu fotoğraflarda belli oluyor. Ama saçlı derinin içindeydi. 5 tane de stapler (zımba) vardı.”

'ATARDAMAR KESİLİRSE ÇOK KAN AKAR'

Aydın’a, ‘Böyle kafaya alınan bir darbede çok kan akar mı’ diye sorduk. Aydın, “Kafa derisi en kanlı bölgelerdendir. Kan akışı damarın çapına bağlıdır. Eğer kontüzyon (ezilme, örselenme) denilen şekilde olursa çok büyük kan akmaz. Eğer atardamar kesilirse çok fazla kan akar” şeklinde cevap verdi.

Staplerin (zımba) hastanelerinde atılmadığını, ilk müdahalenin statta yapıldığını belirten Aydın, “Stapleri doktor Sarper Bey (Sarper Çetinkaya) atıyor. Ben konuyu beyin cerrahisi yönünden değerlendirdim. Normal bir deriye stapler atmak... Bunu Hoca yaptırır mı, bu olur mu, ben düşünemiyorum. ‘Kafanda hiç bir şey yok. Ben sana senaryo için stapler atıyım’ desem kabul eder misin? Ben kabul etmem. Şenol Hoca da etmez. Şenol Hocayı ben tanıyorum. Kafasında hiçbir şey yokken kafasına stapler attırmaz. Hoca pimpirikli adamdır” dedi.

Anahtar Kelimeler:

senol gunes prof dr yunus aydin

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1) erdal ayar (genel cerrah)
24.04.2018 17:12:46
17 yıllık genel cerrahi uzmanıyım yaklaşık 8 yıllık kulup doktorluğu yaptım.Allah aşkına kafada 5 staplerlik kesi var madem kanama da yok.niye stapler kullanıyor arkadaş.kimsenin günahını almak istemem ama bence kafada birkaç striple müdahale edilecek kontüzyon vardı.stapler abartılı olmuş.5 staplerlik kesi olacak şenol hoca bir saat kafya soğuk tampon yapacak sonra stapler.hipokrat ağlardı bence.ben inanmadım günahı vebali doktor arkadaşın
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7
2) hakan eren (doktor)
24.04.2018 15:38:49
Sevgili hocam;
Bence ne nalına ne mıhına vurur tarzda yuvarlak konuşuyorsunuz. Orada kesi vardı saçlı derinin içindeydi, ben beyin cerahisi yönünden muayene ettim ne demek? Kesiyi muayene etmediniz mi? Kesi var mı yok mu? Hem stapler aşırı kanama haricinde hangi keside atılır Allahınızı severseniz.
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