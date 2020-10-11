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Serbest bırakıldılar! Maske uyarısı yapan doktoru önce bıçakla tehdit etti, sonra darp etti
İzmir'de bir hasta yakını, maske uyarısı yapan doktoru darp etti.
Serbest bırakıldılar! Maske uyarısı yapan doktoru önce bıçakla tehdit etti, sonra darp etti
11 Ekim 2020 13:31 -
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 İzmir'de acil serviste yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle maske takmaları gerektiğini söyleyen doktoru darbedip bıçakla tehdit ettiği iddia edilen biri kadın iki kişi serbest bırakıldı.

Bornova Türkan Özilhan Devlet Hastanesinin acil servisine kalp rahatsızlığı nedeniyle gelen G.B'nin tedavisinin ardından doktor M.B, maske uyarısında bulundu.

Uyarı nedeniyle hasta yakını Ö.Ş. ile doktor M.B. arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine hastane polisi olaya müdahale etti. M.B, Ö.Ş'nin kendisini darbedip bıçak çektiği iddiasıyla şikayetçi oldu.

Hastaneye gelen ekipler, G.B. ve Ö.Ş'yi gözaltına aldı. 

Şüpheliler, işlemlerin ardından savcılık kararıyla serbest bırakıldı.

Anahtar Kelimeler:

saglikta siddet izmir turkan ozilhan devlet hastanesi

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