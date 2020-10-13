Serum çinko düzeyi Covid-19 mortalite ve morbidite tahminde önemli bir etkiye sahip olabilir

MEDİMAGAZİN-İspanya’daki çeşitli üniversite ve enstitülerden bir grup araştırmacı, yakın zaman serum çinko seviyelerinin Covid-19 üzerindeki etkisine ilişkin bir çalışma yayınladı. Çalışmaya göre, hastalığın erken aşamalarında serum çinko seviyelerinin bilinmesi hastalık üzerinde önemli bir etkiye sahip.

Araştırmacılar, yapılan analizler sonucunda düşük serum çinko seviyeleri ile Covid-19 şiddeti ve ölüm oranları arasında güçlü bir korelasyon olduğunu belirtti.

Çinko, insan vücudundaki çeşitli temel biyolojik süreçleri sürdürmek için gerekli olan bir elementtir. Çinkonun en kritik rollerinden biri ise bağışıklık sistemi üzerindeki etkisidir. Yaşlı popülasyonda ve kronik rahatsızlığı olan kişilerde daha düşük çinko seviyelerine rastlanılır. Bu nedenle çinko eksikliği, Covid-19’a yakalanmış ve risk altında olan bireylerde bağışıklık dengesizliğine neden olabilir.

Araştırmacılar, 249 Covid-19 hastasını içeren gözlemsel bir çalışma yürüttü. Ayrıca, çeşitli çinko konsantrasyonlarında SARS-CoV-2 virüsünün replikasyonunu analiz ettiler. Çalışma bulgularına göre, serum çinko seviyesi 50 mcg / dl’nin altında olan bireylerde daha kötü klinik sonuçlar gözlemlendi. Ayrıca mortalite oranları daha yüksekti. Çalışmanın in vitro sonuçları ise daha düşük çinko seviyelerinin SARS-CoV-2 ile enfekte olmuş hücrelerde viral genişlemeyi desteklediğini gösteriyor.

Günümüzde, düşük çinko alımına yol açan yetersiz beslenme nedeniyle çinko eksikliği, birçok ülkede önemli bir beslenme sorunu olmaya devam etmektedir. Üstelik gelişmiş ülkelerde bile yaşlı nüfusun yüzde 15 ila 31’inde çinko eksikliği görülmektedir.

Araştırmacılar, çinko eksikliğini normal aralığa getirmek için çinko eksikliği olan hastalara başvuru sırasında çinko takviyesi yapmaya başlamanın acil bir ihtiyaç olduğunu vurguluyor. Ayrıca, yaşlılar gibi risk altındaki gruplarda Covid-19 şiddetini azaltmak için profilaktik çinko takviyesini öneriyor.