Sevgi varsa engel yok dediler...Tıbbi malzemeler şehre dağıtıldı



Meram Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, Meram Belediyesi, İsveç Türk Kadınları Derneği, Armutlu Köyü Derneği ve Kon-Tv işbirliği ile "Sevgi varsa engel yok" sloganıyla hayata geçirilen kampanya çerçevesinde Konya’ya gelen tıbbi yardım malzemeleri ihtiyaç sahiplerine dağıtıldı.

İsveç Türk Kadınları Derneği’nin düzenlediği kermesler ve İsveç’te yaşayan çocukların okul harçlıklarından artırdıklarıyla toplanan yardımlar arasında tekerlekli sandalyeler, yürüme yardımcıları, hasta yatakları, koltuk değnekleri ve tekerlekli tuvaletlere kadar çok geniş bir yelpazede engellilerin hayatlarını kolaylaştıracak tıbbi malzemeler bulunuyor.

Tıbbi malzemeler, Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi, Necmettin Erbakan Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi, Meram Eğitim Araştırma Hastanesi ile Meram Belediyesi Sosyal Yardım Müdürlüğü ve Armutlu Köyü Derneğine müracaatta bulunan ihtiyaç sahibi engellilere teslim edildi.

Meram Belediyesi desteğiyle düzenlenen kampanyada engelliler için duyarlılık gösteren herkese teşekkür eden Belediye Başkanı Fatma Toru, "Böylesine güzel ve anlamlı kampanyaların artarak devam etmesini ümit ediyorum.” ifadelerini kullandı.

