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Sevk zinciri geliyor! İlk önce 4 pilot ilde uygulancak!
Sağlık Bakanlığı, devlet hastanelerindeki en büyük problemlerden biri olan aşırı hasta yoğunluğunu azaltmak için harekete geçti. Bakanlık, acil durumlar veya kronik hastalıklar hariç, aile hekimine başvurmadan hastaneye gidilmemesi için çalışma başlattı.
Sevk zinciri geliyor! İlk önce 4 pilot ilde uygulancak!
01 Nisan 2018 - TÜRKİYE DAMLA PEKER
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Bu kapsamda, bir şikayeti olan vatandaş önce aile hekimine görünecek. Eğer doktor gerek görürse, hastasını hastaneye yönlendirecek.

Bu yöntem ile hem hastaneler daha verimli çalışacak, hem de sağlık için harcanan maliyetler düşürülecek. Öte yandan bu uygulama için 4 pilot il belirlendi. İlk olarak Bartın, Malatya, Edirne ve İstanbul'un Silivri ilçesinde test edilecek.

Başarılı olursa bütün Türkiye'de hayata geçirilecek. Konuyla ilgili teknik altyapının hazırlandığını belirten Bakanlık yetkilileri, gerekli durumlarda Aile Sağlığı Merkezlerinde bir uzman da bulundurulabileceğini söyledi. Uzmanın gece yarısına kadar görev yapabileceğini vurgulayan yetkililer, bu sayede vatandaşın kısa sürede tedavi edilebileceğini ifade etti.

Anahtar Kelimeler:

sevk zinciri pilot iller

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