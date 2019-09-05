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Şeyma Subaşı 'kitabında hidrolik asit öneriliyor' şikayeti üzerine ifade verdi
Bir okur, Şeyma Subaşı’nın hikayesini anlatan Sadece Şeyma kitabını okuduktan sonra savcılığa şikayette bulundu. Okur, “Kitapta cilt ve güzellik için tuz ruhu öneriliyor” dedi. Savcılıkta bir saat ifade veren Subaşı, “Yayınevi asitleri karıştırmış” diye konuştu Hyaluronik asit
Şeyma Subaşı 'kitabında hidrolik asit öneriliyor' şikayeti üzerine ifade verdi
05 Eylül 2019 - Sabah Dilek Yaman
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ALAY ETTİLER

Sabah Gazetesinden Dilek Yaman'ın haberine göre; Şeyma Subaşı'yı anlatan Sadece Şeyma kitabında hidroklorik asit ile hyaluronik asit kelimelerinin yanlış kullanımı, sosyal medyada alay konusu olmuştu. Şimdi de bir okur, Subaşı'yı savcılığa şikayet edip "Kitapta cilt için tuz ruhu tavsiye ediliyor. İnsanlar yanlış yönlendiriliyor" dedi.

Şeyma Şubaşı kitabında Hyaluronik asit yerine Hidrolik asit yazınca sosyal medyadan tepki topladı 

KASTIM YOK

Savcılık, ihbar nedeniyle Subaşı'yı ifadeye çağırdı. Subaşı, durumun yayınevinin bir hatası olduğunu söyledi: "Kitapta basımevinin hatası nedeniyle hidroklorik asit (tuz ruhu) yazılmış ve durum gözden kaçmıştır. Suç işleme kastım yoktur." Soruşturma sürüyor.

Anahtar Kelimeler:

hyaluronik asit hidrolik asit seyma subasi

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