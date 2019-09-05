Şeyma Subaşı 'kitabında hidrolik asit öneriliyor' şikayeti üzerine ifade verdi

ALAY ETTİLER

Sabah Gazetesinden Dilek Yaman'ın haberine göre; Şeyma Subaşı'yı anlatan Sadece Şeyma kitabında hidroklorik asit ile hyaluronik asit kelimelerinin yanlış kullanımı, sosyal medyada alay konusu olmuştu. Şimdi de bir okur, Subaşı'yı savcılığa şikayet edip "Kitapta cilt için tuz ruhu tavsiye ediliyor. İnsanlar yanlış yönlendiriliyor" dedi.

KASTIM YOK

Savcılık, ihbar nedeniyle Subaşı'yı ifadeye çağırdı. Subaşı, durumun yayınevinin bir hatası olduğunu söyledi: "Kitapta basımevinin hatası nedeniyle hidroklorik asit (tuz ruhu) yazılmış ve durum gözden kaçmıştır. Suç işleme kastım yoktur." Soruşturma sürüyor.